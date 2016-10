Mehr als nur ein Modeaccessoire: Das Aufbringen und Entfernen künstlicher Fingernägel ist mit Risiken verbunden. Die französische Nationale Agentur für die Sicherheit von Arzneimitteln und Gesundheitsprodukten (ANSM) hat ein Informationsblatt veröffentlicht, in dem sie warnt, dass aggressive Füllmaterialien den natürlichen Nagel schwächen und sogar ablösen können. Zudem könnten sich lokale Entzündungen, Missempfindungen und Allergien gegen Gel, Kleber oder Acrylatkunststoffe entwickeln. Unter der künstlichen Schicht könne sich der natürliche Nagel durch eine Pilzinfektion sogar verfärben. Für alle, die nicht auf Kunstnägel verzichten wollen, hat die ANSM einige Hinweise: • Waschen Sie Ihre Hände vor der Behandlung gründlich und bürsten Sie Ihre Nägel sorgfältig. • Wählen Sie kurze Kunstnägel, um mechanischen Beschädigungen am Nagelbett und am natürlichen Nagel vorzubeugen. • Versuchen Sie, Hautkontakt mit Produkten und Geräten während der Behandlung zu vermeiden. • Wenn bei einer Operation ein Fingerclip zur Überwachung des Blutsauerstoffgehalts angelegt werden muss, stören künstliche Nägel. • Unter 16-Jährige sollten keine künstlichen Nägel anbringen lassen. • In der Schwangerschaft sollten Frauen auf künstliche Nägel verzichten.

Kosmetik / Körperpflege / Mode

News

+ + + 20. Oktober 2016 + + +

Französische Behörde warnt vor den Risiken künstlicher Fingernägel. Aggressive Füllmaterialien können den natürlichen Nagel schwächen und sogar ablösen. Zudem besteht die Gefahr lokale Entzündungen und Allergien.

+ + + 30. September 2016 + + +

60 Prozent der Frauen, die regelmäßig Naturkosmetik verwenden, wollen damit gentechnisch veränderte Inhaltsstoffe meiden. Das ergab eine vom Naturkosmetikverband Natrue beauftragte Umfrage.

+ + + 16. September 2016 + + +

Der Sommer geht zu Ende, der Herbst naht. Die Sonnenschutzmittel sollten aber noch nicht eingemottet werden: Die Herbstsonne kann gerade im September noch eine ordentliche Portion schädlicher UV-Strahlung im Gepäck haben.

+ + + 09. September 2016 + + +

Die EU-Kommission will die geplante Beschränkung von 286 CMR-Gefahrstoffen in Textilien vorantreiben. Der Entwurf sieht vor, in einer ersten Phase Produkte mit direktem und andauernden Hautkontakt wie Bettwäsche und Kleidung zu regulieren.

Aktuelle Themen

Die Eigenmarken im Check - Naturkosmetik hat in den vergangenen Jahren ein rasantes Wachstum hingelegt. Die Produkte gehören inzwischen ganz selbstverständlich zum Sortiment der großen Drogerieketten. Wir haben deren Eigenmarken "unter die Lupe genommen".



So duftet die Natur - Meist sind teure Parfüms nur preiswerte Gebilde aus dem synthetischen Duftbaukasten. Wer Wert auf ein natürliches Parfüm legt, sollte sich beim Kauf nicht benebeln lassen, sondern auf Zutaten und Herkunft achten.



Kompakte Deos - Die kleinen kompakten Deosprays halten genauso lange wie herkömmliche Achselsprays. Zwei Produkte sind insgesamt empfehlenswert. Dennoch gibt es gute Gründe, um auf Deos aus der Aluminiumdose zu verzichten.



Natürlich schöner Kopf - Chemiekeule - nein, danke! Das gilt für viele inzwischen auch in puncto Haarfarben. Pflanzenhaarfarben liegen im Trend. Die haben längst nichts mehr mit dem Öko-Muff und dem grellen Henna der wilden Siebziger zu tun. Was geht? Was nicht?