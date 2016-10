News

19. Oktober 2016 Im Interview Neuartige Gentechnik muss streng kontrolliert werden



Neuartige Gentechnik muss streng kontrolliert werden, sagt Christof Potthof vom Gen-ethischen Netzwerk (GeN).

Foto: Deutscher Ethikrat/Reiner Zensen



Christof Potthof arbeitet beim Gen-ethischen Netzwerk (GeN) im Bereich Gentechnik in Landwirtschaft und Lebensmitteln. Das GeN ist ein 1986 gegründeter Verein, der sich kritisch mit Gentechnik auseinandersetzt.



ÖKO-TEST: Politiker und Wissenschaftler diskutieren derzeit kontrovers eine neue Methode, Gene zu verändern: CRISPR/Cas. Sie gilt als relativ einfach und preisgünstig und lässt sich auf unterschiedlichste Organismen anwenden, neben Bakterien, Pilzen und Pflanzen auch auf Tiere und Menschen. Wie funktioniert die Methode und wodurch unterscheidet sie sich von bisherigen gentechnischen Verfahren?



Christof Potthof: Bei "klassischer" Gentechnik wird ein ganzes Genkonstrukt von außen in eine Zelle eingebracht, indem man sie beispielsweise mit Partikeln beschießt. Eines der Hauptprobleme dabei ist, dass man vorher nicht weiß, wo genau die Gene landen. CRISPR/Cas hingegen schreibt das Erbgut der Zelle gezielt an einzelnen Stellen um. Das soll über ein Molekül funktionieren, das man mittels einer komplementären Basensequenz an den Ort im Erbgut steuern kann, wo die Veränderung vorgenommen werden soll. Deshalb gilt diese Methode – so die Theorie – als sehr präzise.



ÖKO-TEST: Befürworter dieser neuen Technik argumentieren, sie sollte weniger strengen Regeln unterliegen als konventionelle Gentechnik, weil sie vergleichbar ist mit Mutationen, die auch auf natürlichem Weg passieren. Sie kritisieren das. Warum?



Christof Potthof: Bei CRISPR/Cas und anderen Verfahren des sogenannten Genome Editing sind kleinere und größere Veränderungen am Erbgut möglich, die auf diesem Weg in der Natur nicht vorkommen. Da die Präzision in der gentechnischen Veränderung von zum Beispiel Pflanzen mit CRISPR/Cas in der Praxis dann doch oft beschränkt ist, gibt es auch hier unbeabsichtigte Effekte, mit ähnlichen Risiken wie bei der konventionellen Gentechnik. Deshalb müssen wir diese Methoden streng kontrollieren. Die Öffentlichkeit muss beispielsweise an Informationen darüber gelangen, welche Art von Veränderung an einer Pflanze konkret vorgenommen wurde. Das muss ein Unternehmen laut Gesetz aber nur dann offenlegen, wenn CRISPR/Cas genauso strikt geregelt wird wie "klassische" Gentechnik bisher. Genau das fordern wir.



ÖKO-TEST: In Europa ist für diese Regelung die EU-Kommission zuständig. Wie ist hier der Stand?



Christof Potthof: Die Kommission hat eine juristische Einschätzung angekündigt, zuerst für 2015, dann für das erste Quartal 2016. Mittlerweile gibt es keine zeitliche Vorgabe mehr. Ich glaube, die EU hat Angst vor einer Entscheidung, weil sich abzeichnet, dass die Regulierung in Europa strenger sein wird als in den USA oder Kanada. Vor dem Hintergrund der aktuellen TTIP- und CETA-Verhandlungen über Freihandel und Investitionsschutz hieße das: Es werden wahrscheinlich Konflikte mit den USA oder Kanada entstehen.



CRISPR steht für Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats und bezeichnet wiederholt auftretende Abschnitte im Erbgut vieler Bakterien; Cas steht für CRISPR-associated.

( oet )

