17. Oktober 2016 Spams im Namen von ÖKO-TEST Vorsicht vor diesen Mails



Eine Jana Baier in Gräfelfing gibt es überhaupt nicht.



Seit kurzem werden vermehrt Spam-Mails wie die folgende im Namen von ÖKO-TEST verschickt. Wer den Link anklickt, landet auf einer Seite, auf der ein "kostenfreier, individueller Vergleich" für private Krankenversicherungen angeboten wird. Doch es sollen lediglich persönliche Daten abgegriffen und dann teuer verkauft werden. Genau wie wir in unserem Test Datenjägern im ÖKO-TEST-Magazin 10/2016 beschrieben haben. Eine Chance, an die Spammer ranzukommen, gibt es nicht. Laut Impressum sitzt die Firma pkv-sparen.org, BSDF Society im Azuero Business Center, Suite 604, in der Avenida Perez Chitre, Panama, 00395, Republica de Panama. Und eine Jana Baier in Gräfelfing gibt es selbstverständlich nicht. Zudem wechseln die Adressen ständig. Ein paar Tage zuvor wurde die gleiche Mail mit dem inzwischen nicht mehr erreichbaren Link http://bu-testsieger.org verschickt, unter dem Namen einer nicht existierenden Silke Fenstermacher aus 30880 Laatzen. Laut Impressum von der gleichen Firma in Panama.

( oet )

