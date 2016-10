News

17. Oktober 2016 Gefragt - geantwortet In der Schwangerschaft auf chemische Haarfarben verzichten



In der Schwangerschaft sollte man lieber auf chemische Haarfarben verzichten.



Haare färben als werdende Mutter – wie hoch ist das Risiko, der eigenen Gesundheit und der des ungeborenen Kindes zu schaden?



Schon lange warnt ÖKO-TEST vor den Risiken chemischer Haarfarben. In den meisten stecken stark bis extrem sensibilisierende Färbemittel. Selbst wenn Frauen eine Farbe vorher gut vertragen haben, können sie in der Schwangerschaft anders auf sie reagieren. Durch den veränderten Hormonhaushalt kann sich auch die Allergieanfälligkeit ändern. Dr. Christian Albring, Präsident des Berufsverbandes der Frauenärzte, betont, dass "alle in Deutschland zugelassenen Präparate zum Färben und Tönen der Kopfhaare" den gesetzlichen Vorgaben entsprechen sollten und deshalb aus toxikologischer Sicht keine Gefahr für Schwangere oder für ungeborene Babys darstellen. Vergangene ÖKO-TESTs (z.B. Alternative Haarfarben, 5/2016) haben jedoch gezeigt, dass in Deutschland Produkte erhältlich sind, die verbotene Substanzen enthalten. ÖKO-TEST rät werdenden Müttern daher, vorsichtshalber auf das Haarefärben zu verzichten. Frauen, die unbedingt ihre Haare kolorieren möchten, empfiehlt Dr. Albring, auf die Hinweise des Herstellers auf der Packung oder der Homepage zu achten und direkt nachzufragen, ob bereits untersucht wurde, ob die Produkte der Firma schädigende Einflüsse auf Schwangerschaft und Embryo haben können.

( oet )

Links



Hier können Sie unsere Arbeit freiwillig unterstützen:

Mehr Artikel zu diesem Themengebiet