Das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Karlsruhe hat in diesem Jahr 49 Proben von Mohngebäck untersucht und vier Brötchen wegen erhöhter Gehalte des Opiats Morphin scharf kritisiert. Die Gehalte seien so hoch, dass die Brötchen nicht zum Verzehr geeignet seien. Drei der vier beanstandeten Proben seien mit australischem Mohn hergestellt. Das Problem: In Australien wird Mohn auch angebaut, um Opiate für Arzneimittel herzustellen. Dafür verwenden die Australier besonders morphinreiche Sorten. In Europa, wo Mohn für Lebensmittel angebaut wird, werden morphinarme Sorten angebaut. Die oberste europäische Lebensmittelbehörde EFSA hat 2011 eine akute Referenzdosis (ARfD) für Morphin veröffentlicht. Ein 15 Kilogramm schweres Kind schöpft diese Dosis laut CVUAK bereits mit einem der kritisierten Brötchen zu mehr als 200 Prozent aus.

Ernährung / Essen / Trinken

News

+ + + 12. Oktober 2016 + + +

Das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Karlsruhe hat in diesem Jahr 49 Proben von Mohngebäck untersucht und vier Brötchen wegen erhöhter Gehalte des Opiats Morphin scharf kritisiert.

+ + + 07. Oktober 2016 + + +

Vorverpackte, tiefgefrorene Beeren sollen nicht roh verzehrt werden. Darauf macht die Verbraucherzentrale NRW aufmerksam. Denn diese können mit Noroviren und anderen Krankheitserregern belastet sein.

+ + + 06. Oktober 2016 + + +

Der Richtwert für Pyrrolizidinalkaloide im Honig ist zu hoch, einen gesetzlichen Grenzwert gibt es nicht. Die sekundären Pflanzenstoffe gelten als leberschädigend und krebserregend.

+ + + 28. September 2016 + + +

Gefragt – geantwortet: Ist Kokosblütenzucker wirklich gesünder als herkömmlicher Zucker?

Aktuelle Themen

Grillwurst - In einer Charge werden bis zu Zehntausende Schweine verarbeitet, die auf Hunderten Höfen aufgewachsen sind. Warum das so ist, haben wir uns in einer Wurstfabrik angesehen. Und in einem der größten Schlachthöfe der Welt.



Bio-Mineralwasser - Wir haben acht verschiedene Bio-Mineralwasserflaschen getestet. Wie umweltfreundlich die hochpreisigen Produkte am Ende wirklich sind, hängt natürlich auch davon ab, wie weit entfernt von der Quelle man sie einkauft. Wir sind der Sache nachgegangen.



Kesselchips - Jeder snackt mal gerne, vor Allem Chips kommen auf einer Party oder in kleiner Runde zum Film gut an. Sind Kesselchips also wirklich der bessere Snack? Immerhin: Zwei von 19 Produkten können wir halbwegs guten Gewissens empfehlen.



Fleischersatzprodukte - Aus dem breiten Angebot an Fleischersatzprodukten wählten wir insgesamt 22 Speisen aus. Doch die Qualität ist dürftig. So enthalten etliche Produkte hohe Mineralölrückstände und zu viel Salz. Letztlich können wir nur ein Produkt wirklich empfehlen.