Das Schleswig-Holsteiner Projekt "Blüten für Bienen" soll Imkern einen Leitfaden bieten, wie sie die Pyrrolizidinalkaloid-Belastung im Honig senken können. Denn die sekundären Pflanzenstoffe gelten als leberschädigend und krebserregend. PAs kommen natürlich in Pflanzen wie dem Jakobskreuzkraut vor. Dieses wird, wenn andere Futtermittel nicht zur Verfügung stehen, von den Bienen angeflogen. Einen gesetzlichen Grenzwert gibt es nicht. Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) empfiehlt, eine tägliche Aufnahmemenge für PA von 0,42 µg bei einer 60 kg schweren Person nicht zu überschreiten. Da die Nationale Verzehrsstudie II ermittelte, dass in Deutschland durchschnittlich drei Gramm Honig am Tag gegessen werden, errechnete das Umweltministerium Schleswig-Holstein einen empfohlenen Maximalgehalt von 140 µg pro Kilogramm Honig. Diese Rechnung hinkt aber gerade für Kinder, die nicht nur mehr Honig als eine Messerspitze essen, sondern auch um einiges leichter sind. Sie nehmen somit schnell drei Mal so viel PA auf.

Ernährung / Essen / Trinken

News

+ + + 06. Oktober 2016 + + +

Der Richtwert für Pyrrolizidinalkaloide im Honig ist zu hoch, einen gesetzlichen Grenzwert gibt es nicht. Die sekundären Pflanzenstoffe gelten als leberschädigend und krebserregend.

+ + + 28. September 2016 + + +

Gefragt – geantwortet: Ist Kokosblütenzucker wirklich gesünder als herkömmlicher Zucker?

+ + + 26. September 2016 + + +

Aldi will in Sachen Bio und Fairtrade offenbar vorangehen: Die Discounter Aldi Nord und Aldi Süd haben sich verpflichtet, den Anteil an zertifiziertem Kaffee bis Ende 2020 in Deutschland auf 50 Prozent der Rohkaffeemenge anzuheben.

+ + + 23. September 2016 + + +

Blaues Meer im Hintergrund, davor ein griechischer Salat mit Käse und Oliven, daneben eine Karaffe Olivenöl und der griechisch klingende Name "Patros in Öl" – alles deutet auf der Verpackung auf griechischen Schafskäse in Olivenöl hin. Stimmt aber nicht.

Aktuelle Themen

Grillwurst - In einer Charge werden bis zu Zehntausende Schweine verarbeitet, die auf Hunderten Höfen aufgewachsen sind. Warum das so ist, haben wir uns in einer Wurstfabrik angesehen. Und in einem der größten Schlachthöfe der Welt.



Bio-Mineralwasser - Wir haben acht verschiedene Bio-Mineralwasserflaschen getestet. Wie umweltfreundlich die hochpreisigen Produkte am Ende wirklich sind, hängt natürlich auch davon ab, wie weit entfernt von der Quelle man sie einkauft. Wir sind der Sache nachgegangen.



Kesselchips - Jeder snackt mal gerne, vor Allem Chips kommen auf einer Party oder in kleiner Runde zum Film gut an. Sind Kesselchips also wirklich der bessere Snack? Immerhin: Zwei von 19 Produkten können wir halbwegs guten Gewissens empfehlen.



Fleischersatzprodukte - Aus dem breiten Angebot an Fleischersatzprodukten wählten wir insgesamt 22 Speisen aus. Doch die Qualität ist dürftig. So enthalten etliche Produkte hohe Mineralölrückstände und zu viel Salz. Letztlich können wir nur ein Produkt wirklich empfehlen.