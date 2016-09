Vom Mauerblümchen zur üppigen Kletterpflanze: Naturkosmetik hat in den vergangenen Jahren ein rasantes Wachstum hingelegt. Die Produkte sind längst nicht mehr nur in Naturkostläden, Bio-Supermärkten und Reformhäusern erhältlich, sondern gehören ganz selbstverständlich zum Sortiment in Drogerieketten und Discountern. Gerade Drogeriemärkte sind mit Abstand der stärkste Absatzkanal für Naturkosmetik, die unangefochtene Nummer 1 ist Alverde. Grund genug, bei Dm, Rossmann, Müller und dem Hamburger Anbieter Budni anzuklopfen. Wir wollten wissen, wie schaut es mit Eigenmarken, Plänen und Trends im Naturkosmetikmarkt sowie den Aspekten vegan, fair, Palmöl und umweltfreundliche Verpackung aus. Hier kommt der jeweils persönliche Steckbrief.

+ + + 16. September 2016 + + +

Der Sommer geht zu Ende, der Herbst naht. Die Sonnenschutzmittel sollten aber noch nicht eingemottet werden: Die Herbstsonne kann gerade im September noch eine ordentliche Portion schädlicher UV-Strahlung im Gepäck haben.

+ + + 09. September 2016 + + +

Die EU-Kommission will die geplante Beschränkung von 286 CMR-Gefahrstoffen in Textilien vorantreiben. Der Entwurf sieht vor, in einer ersten Phase Produkte mit direktem und andauernden Hautkontakt wie Bettwäsche und Kleidung zu regulieren.

+ + + 24. August 2016 + + +

Vom Laufsteg auf den Fluchtweg: Modedesignerin Angela Luna, Gründerin und Vorsitzende des Labels Adiff, spricht mit ÖKO-TEST über ihre Kollektion für Flüchtlinge.

+ + + 16. August 2016 + + +

Was ist davon zu halten? Im März hat Fairtrade seinen neuen Textilstandard gestartet, angewendet wird er seit Juni. Das Siegel "Fairtrade Textile Production" soll unter anderem existenzsichernde Löhne und eine Stärkung der Arbeitnehmerrechte garantieren.

Aktuelle Themen

