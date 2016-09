News

29. September 2016 Das Schnitzelkoma ... ... mit Gemüse bekämpfen



Fastfood zu Mittag lässt einen müde werden. Das Schnitzelkoma am besten mit Gemüse bekämpfen.

Foto: Jacek Chabraszewski/Shutterstock



Experten haben den Zustand "Schnitzelkoma" getauft: Gemeint ist die bleierne Müdigkeit, die Beschäftigte nach einem kräftigen Mittagessen überfällt. "Es ist kein Mythos, sondern Alltag an deutschen Arbeitsplätzen: Nicht selten leidet um diese Tageszeit die Konzentrationsfähigkeit", sagt Claudia Szymula von der Barmer-GEK Krankenversicherung. Vor allem deftige und fettige Speisen führen zu Müdigkeit, weil die Verdauung vom Körper Höchstleistungen und eine große Menge Energie verlangt. Leichte Gerichte mit viel Gemüse lassen sich leichter vom Körper verarbeiten. Nach dem Essen lässt sich der Kreislauf auch mit einem kurzen Spaziergang an der frischen Luft oder mit ein paar Dehnübungen wieder in Schwung bringen.

( oet )

