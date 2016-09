News

22. September 2016 Hessen startet ... ... ersten kinderärztlichen Bereitschaftsdienst



Hessen startet den ersten kinderärztlichen Bereitschaftsdienst.



In acht Städten in Hessen öffnen am 1. Oktober 2016 die bundesweit ersten kinderärztlichen Bereitschaftszentralen, wie die Kassenärztliche Vereinigung Hessen mitteilte. Eltern können mit ihren Kindern die Zentralen ohne Anmeldung aufsuchen. Mehr Informationen dazu auf www.bereitschaftsdienst-hessen.de.

( oet )

Links



Hier können Sie unsere Arbeit freiwillig unterstützen:

Mehr Artikel zu diesem Themengebiet