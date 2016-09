News

Elterngeld wird bei Hartz-IV-Empfängern angerechnet.

Foto: anyaberkut/iStock/Thinkstock



Elterngeld zählt bei Geringverdienern zum Einkommen und wird daher bei Berechnung der Hartz-IV-Leistungen berücksichtigt. Das hat das Bundessozialgericht (BSG) entschieden (B 4 AS 25/15 R). Danach verstößt es auch nicht gegen das Recht auf ein menschenwürdiges Existenzminimum, wenn das Mindestelterngeld in Höhe von rund 300 Euro als Lohnersatzleistung eingestuft werde. Im vorliegenden Fall hatte die Familie keinen Kinderzuschlag mehr erhalten, weil die Familienkasse seit Zahlung des Elterngeldes davon ausging, dass keine Bedürftigkeit mehr bestehe. Dieser Einstufung folgte auch das BSG und wies die Revision der Familie gegen die Urteile in den beiden Vorinstanzen zurück.

( oet )

