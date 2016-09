News

14. September 2016 BGH stärkt Verbraucherrechte Rücktritt vom Kaufvertrag



Der BGH stärkt die Verbraucherrechte.



Hat ein Verbraucher ein mangelhaftes Produkt erworben, muss er dem Verkäufer zwar eine Frist zur Nachbesserung einräumen, bevor er vom Kaufvertrag zurücktritt. Einen bestimmten Termin muss er dafür aber nicht nennen. Es reicht, wenn er vom Anbieter eine "unverzügliche" oder "schnelle" Behebung der Mängel fordert und damit deutlich macht, dass nur ein begrenzter Zeitraum zur Verfügung steht. Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) entschieden (Az. VIII ZR 19/15). Im Streitfall ging es um eine Einbauküche im Wert von rund 83.000 Euro, bei der diverse Mängel auftraten. Zunächst baten die Käufer per Mail um schnelle Behebung, dann setzten sie per Brief eine Nachfrist von zwei Wochen. Als nichts passierte, traten sie vom Vertrag zurück und verlangten Schadenersatz. Zu Recht, so der BGH.

( oet )

Hier können Sie unsere Arbeit freiwillig unterstützen:

Mehr Artikel zu diesem Themengebiet