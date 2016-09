News

13. September 2016 Werbung für milde Zigaretten ... ... ist unzulässig



Werbung für milde Zigaretten ist unzulässig.

Foto: Ceyhan Molla/iStock/Thinkstock



Zigaretten dürfen in Deutschland nicht mit dem Zusatz "mild" beworben werden, solange sich die Aussage nicht ausschließlich auf den Geschmack bezieht. Das hat das Landgericht Hamburg entschieden (Az. 416 HKO 47/16). Geklagt hatte der Verbraucherzentrale Bundesverband gegen British American Tabacco. Die Firma bewarb ihre Zigaretten der Marke Lucky Strike zuvor mit den Slogans "Mild thing" und "Take a walk on the mild side". Diese Aussagen seien irreführend, so die Richter. Es werde der Eindruck erweckt, solche Zigaretten seien weniger gesundheitsschädlich als andere. Den Werbeslogan "Luckies extra mild im Geschmack" sahen die Richter hingegen unkritisch, da dieser geschmacks- und nicht gesundheitsbezogen sei.

( oet )

Hier können Sie unsere Arbeit freiwillig unterstützen:

Mehr Artikel zu diesem Themengebiet