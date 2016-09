News

12. September 2016 Akkus von Hoverboards können explodieren Rückruf der US-Verbraucherschutzbehörde



Die Akkus von Hoverboards können explodieren.

Foto: Trodler/Shutterstock



Die US-Verbraucherschutzbehörde CPSC hat einen größeren Rückruf von Hoverboards gestartet. Grund sind die Akkus, die beim Laden überhitzen und explodieren können. Einige der Marken sind auch in Deutschland erhältlich, zumindest über den Onlinehandel. Die Feuerwehr rät dringend dazu, Hoverboards und andere Geräte mit starken Akkus nicht in der Wohnung oder gar im Kinderzimmer aufzuladen. Im Juli kam es in Köln zu einem Brand, nachdem vermutlich Akkus während des Ladevorgangs explodiert waren. Unter den in den USA zurückgerufenen Marken sind: Airwalk, Orbit, Swagway, Hoverboard LLC, Hovertrax, Wheeli, 2Wheelz, Back to the Future, Mobile Tech, Hover Shark, NWS, iMoto, Hype Roam, Hover-Way, Powerboard, X Glider und X Rider.

( oet )

Hier können Sie unsere Arbeit freiwillig unterstützen:

Mehr Artikel zu diesem Themengebiet