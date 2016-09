Themen



Eine Welt ohne Plastik?

Kunststoff ohne Ende

Ob Spielzeug, Babywindel, Zahnbürste, Kleidung oder Fahrradhelm: Plastik, wohin das Auge blickt. Wie schwer ein Leben ohne Kunststoff heute ist, offenbart bereits eine erste Bestandsaufnahme in der Küche: Schneidbretter und Rührlöffel, Dosen aus Tupperware und natürlich all die Lebensmittel, eingeschweißt in mehr oder weniger viel Plastik. Alles landet irgendwann auf dem Müll – und damit in der Umwelt. Millionen Tonnen "unkaputtbarer" Plastikmüll dümpeln alleine in den Ozeanen. Doch auch für den menschlichen Körper stellen einige Substanzen, die sich aus Kunststoffen lösen können, eine Gefahr dar. Gesundheitsschädliche Chemikalien dringen durch Hautkontakt, Einatmen oder die Mundschleimhaut in unseren Körper ein. Kann man auf Kunststoffe verzichten? Gibt es eine Welt ohne Plastik?

