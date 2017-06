Testberichte



Rasendünger, Organische

Auf Gutdüngen

Organische Rasendünger gelten als "Bio"-Produkte der Branche. Der Test von zehn Erzeugnissen zeigt aber, dass viele schadstoffbelastet sind und die Nährstoffangaben auf den Verpackungen häufig nicht stimmen. Tatsächlich ist nur ein Dünger "sehr gut".

Ein gepflegter Rasen ist das Ziel vieler Gartenbesitzer. Saftig grün soll er sein, gleichmäßig gewachsen und frei von Moos: ohne regelmäßiges Düngen kaum möglich. Wer neben diesen Ansprüchen an den Rasenwuchs auch Wert auf ein gewisses Maß an Natürlichkeit legt, ist unter Umständen mit einem organischen Produkt und ein paar generellen Handlungsempfehlungen gut beraten.



Was zeichnet organische Rasendünger aus?



Sie bestehen aus recycelten Pflanzenabfällen und/oder tierischen Materialien wie Hornspänen, Borsten und Knochenmehl. Mikroorganismen zersetzen die jeweiligen Zutaten wie in einem Komposthaufen, wodurch die enthaltenen Nährstoffe nach und nach in den Boden gelangen. Organische Dünger gelten als besonders natürlich und unbelastet. Ihre Düngewirkung ist länger als die von rein mineralischen Düngern, setzt allerdings auch deutlich langsamer ein und verläuft unkontrollierter als bei Mineraldüngern, die ausschließlich aus Nährstoffsalzen bestehen. Letztere sind nach Kontakt mit Wasser sofort pflanzenverfügbar. Bei regelmäßiger Ausbringung sollen organische Dünger das Nährstoffangebot im Boden über Wochen, Monate und Jahre kontinuierlich erhöhen.



Warum ist Düngen sinnvoll?



Egal ob Zier-, Strapazier- oder Schattenrasen: Alle Rasenarten brauchen zum Gedeihen drei Hauptnährstoffe: Stickstoff (N) in erster Linie für das Wachstum und die Färbung, Phosphor (P) als Energieträger und Förderer des Wurzelwachstums sowie Kalium (K), das die Pflanzen unter anderem belastbarer gegen Trockenheit, Kälte und Krankheiten macht. Ergänzend kommen Magnesium (Mg) und Schwefel (S) hinzu. NPK-Dünger sollen für ein ausgewogenes Nährstoffangebot sorgen. Die prozentualen Anteile der Nährstoffe sollten auf den Produktverpackungen deklariert sein.



Welche Mischung ist die richtige für meinen Rasen?



Diese Frage lässt sich pauschal nicht beantworten, denn die Nährstoffkonzentration variiert von Boden zu Boden. Dünger sollen einen Mangel ausgleichen und nicht zu viele Nährstoffe zuführen, die bereits ausreichend vorhanden sind. Wegen des vergleichsweise langsamen Stoffabbaus sind Überdüngungen bei organischen Produkten zwar unwahrscheinlicher als bei mineralischen, aber auf lange Sicht nicht ausgeschlossen. Wirklich bedarfsgerechtes Düngen erfordert eine vorherige Bodenanalyse (siehe ÖKO-TEST rät).

