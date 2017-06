Heidi Klum trägt ihre gern mit Metallnieten verziert, Hollywood-Kollegin Jennifer Aniston kombiniert ein Paar mit einem schicken Blazer, und das brasilianische Model Gisele Bündchen geht nicht nur in Zehentretern spazieren, sondern entwirft die flachen Treter sogar für eine bekannte Marke aus ihrer Heimat. Dort, unter südamerikanischer Sonne, schlappen die Menschen gern das ganze Jahr über mit den Schuhen durch die Gegend. Wobei der schlicht gefertigte Zehentreter die Bezeichnung Schuh gar nicht recht verdient: Bis auf eine dünne Sohle und einen Riemen haben die Teile wenig zu bieten. Es sei denn, man gönnt sich ein Paar, das der in Wuppertal geborene brasilianische Juwelier Hans Stern 2004 entworfen hat. Diese diamantbesetzte Variante kostet schlappe 17.000 Euro. Aber auch ohne zusätzliches Bling-Bling sind die minimalistischen Sandalen - offiziell Zehentrennsandale genannt - sehr beliebt. Zwischen Juni und September scheinen sie zur Standardbekleidung vor allem jüngerer Semester zu gehören. Wer glaubt, damit die eigene Attraktivität zu erhöhen, liegt aber möglicherweise daneben. Das zeigt eine Umfrage im Auftrag eines Onlineschuhhändlers, der 2015 wissen wollte, welches Schuhmodell Männer bei Frauen am attraktivsten finden. Sie landeten mit zwei Prozent zwischen "Sportschuhen" und "andere" auf dem vorletzten Platz. Zu den Zehentangas gesellen sich seit ein paar Jahren Crocs: Durchlöcherte und quietschbunte Kunststoffclogs, die längst den Sprung vom Nischenprodukt für Wassersportler zum alltagstauglichen Straßenschuh geschafft haben. Ganz so häufig wie noch vor einigen Jahren sieht man Crocs und Imitate heute aber nicht mehr. Mitte der 2000er-Jahre schlappten sogar Models mit den bunten Plastikschuhen über den Laufsteg. Das ist vorbei. In Arztpraxen und Krankenhäusern hat der ehemalige Seglerpantoffel aber bis heute seinen großen Auftritt. Mit Ausnahmen. In Wiener Krankenhäusern beispielsweise wurde dem Schuh bereits vor Jahren die Daseinsberechtigung entzogen. "Kritische Bereiche" wie OPs, Intensivstationen und Röntgenzimmer, dürfen Ärzte und Schwestern mit den Gummitretern jedenfalls nicht mehr betreten. Die Schuhe könnten sich elektrostatisch aufladen und so elektrische Apparate stören.

Hitze und Sonnenschein - das sind ideale Bedingungen für Flipflops, Crocs & Co. Mittlerweile haben sich auch Ästheten an ihren Anblick gewöhnt. Doch es gibt genug Gründe, kritisch hinzuschauen. Denn viele der luftigen Treter stecken voller Schadstoffe.

Kosmetik / Körperpflege / Mode

Neueste Testberichte











































News

+ + + 27. Juni 2017 + + +

Gore Fabrics, Hersteller von Gore-Tex-Produkten und gleichzeitig Zulieferer für bekannte Outdoormarken wie The North Face und Mammut, will künftig keine ökologisch bedenklichen PFCs mehr in seinen Produkten einsetzen.

+ + + 22. Juni 2017 + + +

Gefragt – geantwortet: Was bringt Kleidung mit dem "Cradle-to-Cradle"-Zertifikat?

+ + + 15. Juni 2017 + + +

Die schwedische Chemikalienbehörde (Kemi) hat Modeschmuck untersucht: Fast zwei Drittel der Produkte überschreiten die Grenzwerte für Blei und Cadmium. Deutsche Behörden hatte bereits Ende 2016 ähnliche Ergebnisse gemeldet.

+ + + 17. Mai 2017 + + +

Gefragt – geantwortet: Stimmt es eigentlich, dass Parfüm nur begrenzt haltbar ist?

Aktuelle Themen

Natürliche Textilien - Wer an Baumwolle denkt, denkt an ein Naturprodukt. Dabei schadet Baumwolle aus konventionellem Anbau Umwelt und Mensch erheblich. Also lieber zu Bio-Baumwolle greifen? Immerhin bieten viele Unternehmen Kleidung aus nachhaltiger Produktion an.



Aus die Maus? Noch lange nicht - Tierversuche für Kosmetika sind seit 2013 in der EU verboten. Doch es gibt Schlupflöcher und in Ländern wie China bleiben Tests an Kaninchen, Ratte & Co. vorerst sogar Pflicht.



Trockenshampoos - Unter 15 getesteten Trockenshampoos aus Puder und Spray sind neun tatsächlich auch mit einem "sehr gut" als Testsieger hervorgegangen. Insgesamt gesehen ist das recht positiv.



Kleidergrößen -