Rückkauf von Rentenabschlägen

Der Staat zahlt mehr

Wer ab 50 freiwillig Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung steckt, macht ein gutes Geschäft. Denn unterm Strich bringt das mehr Geld als jede private Vorsorge. ÖKO-TEST zeigt, welche Möglichkeiten auch gesetzlich Pflichtversicherten neuerdings offenstehen - und wie hoch das Rentenplus durch Sonderzahlungen ist.

Reicht die Rente? Diese bange Frage stellt sich vor allem die Generation 50+ mindestens einmal pro Jahr, wenn die persönliche Renteninformation in der Post liegt. Denn bis zur Rente ist es nicht mehr weit. Doch es bleibt gerade noch ausreichend Zeit, um letzte Lücken zu schließen. Nur die Frage nach dem "wie" wird in Zeiten anhaltender Niedrigzinsen immer komplizierter. Denn geschenkt wird Vorsorgesparern nichts mehr - vor allem keine üppigen und sicheren Zinsen.



Der Blick in die Renteninfo, die seit 2004 jedes Jahr von der Deutschen Rentenversicherung (DRV) an alle Versicherten über 27 mit mindestens fünf Beitragsjahren verschickt wird, um sie über die aktuellen und künftigen Ansprüche zu informieren, führt daher oft zu tiefer Verunsicherung. Denn immer mehr Bürger bezweifeln, dass die drohenden Lücken mit zusätzlicher privater Altersvorsorge geschlossen werden können. Was dabei jedoch oft übersehen wird: Arbeitnehmer können freiwillig mehr Geld in die gesetzliche Rente (GRV) einzahlen und so ihr Alterseinkommen aufbessern. Das lohnt sich im derzeitigen Niedrigzinsumfeld besonders. Denn die Rendite der GRV ist mit rund drei Prozent zwar nicht üppig, doch vor dem Hintergrund von verschwindend geringen Minizinsen für risikolose Geldanlagen ausgesprochen attraktiv.



Für sozialversicherungspflichtig Beschäftigte sind die Möglichkeiten allerdings begrenzt. Pflichtversicherte haben nur zwei Chancen auf ein freiwilliges Rentenplus: Sie können für Zeiten ihrer Schul- und Hochschulausbildung Beiträge nachzahlen. Das geht aber nur bis zum 45. Lebensjahr. Oder sie können freiwillig Beiträge in die GRV einzahlen, um spätere Abschläge auszugleichen, falls sie früher in Rente gehen. Diese Möglichkeit stand schon bislang allen Versicherten offen, die mindestens 55 Jahre alt sind und es bis 63 voraussichtlich auf 35 Beitragsjahre in der GRV bringen. Sie wurde aber kaum genutzt. Denn auch die GRV selbst wies kaum darauf hin. Bislang machen daher gerade mal 1.000 Bürger vom Rückkauf der Abschläge Gebrauch.

