Im Test Handcremes (ÖKO-TEST-Magazin 10/2016) haben wir die Handsan Handcreme Hand & Nail mit Arganöl wegen des umstrittenen Duftstoffs Lilial um zwei Noten abgewertet. Das Gesamturteil war deshalb "befriedigend". Anbieter Lornamead wies darauf hin, dass das Produkt bereits in umgestellter Rezeptur ohne Lilial in den Handel einfließe. ÖKO-TEST hat sich darauf allein nicht verlassen und die überarbeitete Version ins Labor geschickt. Nun können wir bestätigen: Die neu formulierte Handsan Handcreme Hand & Nail mit Arganöl enthält tatsächlich kein Lilial (75 Milliliter, 1,49 Euro). Erkennbar ist sie daran, dass die Deklaration auf der Tubenrückseite ohne die chemische Bezeichnung Butylphenyl Methylpropional auskommt. Da wir die deklarationspflichtigen Duftstoffe Cumarin und Geraniol nicht abwerten, steht der Bestnote nichts im Wege. Gesamturteil von "befriedigend" auf "sehr gut"

+ + + 17. Mai 2017 + + +

Gefragt – geantwortet: Stimmt es eigentlich, dass Parfüm nur begrenzt haltbar ist?

+ + + 10. Mai 2017 + + +

Studie: Mehr als die Hälfte aller Deutschen entsorgt abgelegte Klamotten in der Altkleidersammlung, weil sie damit zum Umweltschutz beitragen wollen. Wichtiger als der Naturschutz ist vielen aber die soziale Komponente.

+ + + 23. Januar 2017 + + +

Gefragt - geantwortet: Kosmetik im Internet zu bestellen und liefern zu lassen, ist praktisch. Aber worauf können Verbraucher achten, um keine böse Überraschung zu erleben?

+ + + 11. Januar 2017 + + +

Wer nicht täglich tuscht, benutzt unter Umständen jahrelang denselben Mascara. Manche Experten warnen vor Keimen, wenn Wimperntusche länger als auf der Verpackung angegeben verwendet wird. Mit ein paar Tipps können Sie das Risiko zumindest minimieren.

Aus die Maus? Noch lange nicht - Tierversuche für Kosmetika sind seit 2013 in der EU verboten. Doch es gibt Schlupflöcher und in Ländern wie China bleiben Tests an Kaninchen, Ratte & Co. vorerst sogar Pflicht.



Trockenshampoos - Unter 15 getesteten Trockenshampoos aus Puder und Spray sind neun tatsächlich auch mit einem "sehr gut" als Testsieger hervorgegangen. Insgesamt gesehen ist das recht positiv.



Kleidergrößen -



Vegane Kleidung - Baumwolle, Fleece, Mikrofaser und Kunstleder, aber auch Hanf, Kork und Algen: Textildesigner experimentieren mit pflanzlichen Stoffen und synthetischen Fasern. Ob Kleider, Taschen und Schuhe – immer mehr Labels bieten vegane Kleidung über Onlineshops an.