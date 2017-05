Testberichte



Seite 1/5 Seite 1/5 Ratgeber Kosmetik 2017

Trockenshampoos

Staub aufwirbeln

Trockenshampoos versprechen in Sekundenschnelle sauberes und fettfreies Haar. Die Produkte in Spray- oder Puderform enthalten meist unbedenkliche Inhaltsstoffe, wie unser Test zeigt: 9 der 15 Trockenshampoos schneiden mit "sehr gut" ab.

Für viele ist Trockenshampoo eine Erinnerung an die 70er- und 80er-Jahre, an Föhnfrisur und Dauerwelle. Danach fristete das Pulver fast drei Jahrzehnte lang ein Nischendasein. Doch nun ist es wieder da. Glaubt man Internetforen und Blogs, sind es hauptsächlich Frauen, die sich vor allem eine kurze Auffrischung des Haars für zwischendurch wünschen - wenn es mal schnell gehen muss.



"Ich habe schon lange, bevor ich mein Kind bekam, Trockenshampoo benutzt, weiß die Zeitersparnis jetzt allerdings doppelt und dreifach zu schätzen" - so begründet Beauty-Bloggerin "Frau Shopping" ihr Faible für die Instantwäsche. Ganz ähnlich klingen die Erfahrungsberichte auf den Internetseiten der Frauenzeitschriften Elle und Brigitte. Dort schwören Frauen mit langem Haar auf Trockenshampoo vor allem dann, wenn’s pressiert: Zwei, drei kurze Sprühstöße aus der Dose, ein wenig Puder aus der Plastikflasche, schon sehe das Haar aus wie frisch gewaschen. Das versprechen auch die Hersteller in blumigen Worten auf den Verpackungen. Das Pulver sei die "ideale Trockenwäsche", heißt es etwa auf der Dose von Swiss O-Par Frottee Trockenshampoo Fresh, Drogerist Müller verspricht mit Aiko Styling Factory Trockenshampoo eine "blitzschnelle Haarwäsche". Das erreichen die Produkte, indem sie überschüssigen Talg binden. Der lässt das Haar nicht nur fettig aussehen, er wird mit der Zeit auch ranzig. Das kann zu unangenehmen Gerüchen führen. Dem wiederum begegnen die Hersteller doppelt: mit Bindemittel und mit zugesetztem Parfüm.



Laut Anweisung bürsten Verbraucher das Shampoopulver und mit ihm das Fett im Haaransatz nach kurzer Einwirkzeit einfach aus. Der Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel (IKW) empfiehlt das Puder allerdings nicht für den Dauereinsatz: "Trockenshampoos ersetzen nicht eine regelmäßige Haarwäsche, in der das Haar gründlich von Schmutz, Fett oder den Rückständen von Styling- oder Pflegeprodukten befreit wird", sagt Birgit Huber, stellvertretende Geschäftsführerin des IKW und Bereichsleiterin Körperpflege. "Die Hersteller entsprechen mit dem Angebot an diesen Produkten vielmehr dem Wunsch der Verbraucher nach einem unkomplizierten Haarauffrischer und einer praktischen Stylinghilfe." Denn Spray und Puder sollen auch für mehr Volumen sorgen. So nennt Schwarzkopf & Henkel eines seiner beiden Trockenshampoos im Test folgerichtig Syoss Volume Lift. Über das Ergebnis der kommerziellen Pulver sind sich viele Verbraucher einig: Es wirkt. Wie das Ganze aber genau funktioniert, wissen die wenigsten. Oder wie es "Frau Shopping" ausdrückt: "Ich kann es nicht chemisch erklären."

Inhalt



Seite 1/5 Seite 1/5

Mehr Artikel zu diesem Themengebiet