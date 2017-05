Testberichte



Shampoos für trockenes Haar

Be-haar-lich

Shampoos, die Feuchtigkeit spenden sollen, können bedingt gegen trockenes und fliegendes Haar und ungewollte statische Aufladungen helfen. Wir haben 21 Produkte auf Schadstoffe getestet: acht Produkte schneiden mit "sehr gut" ab und vier mit "gut". Fünf fallen durch.

Wir hegen und pflegen sie und fürchten, dass sie eines Tages dünner werden oder ausfallen. Dabei sind Haare biologisch gesehen nichts weiter als totes Gewebe - Hautanhangsgebilde wie Finger- und Fußnägel, bestehend aus Faserproteinen (Keratin), Wasser, Mineralien, Fetten (Lipide) sowie dem farbgebenden Pigment Melanin. Und trotzdem: An manchen Tagen, insbesondere im Winter, scheinen die Hornfäden auf dem Kopf ein unheimliches Eigenleben zu entwickeln, wenn sie aus heiterem Himmel zu Berge stehen.



Für diesen "Struwwelpeter-Effekt" gibt es jedoch eine rein physikalische Erklärung. Mangelt es Haaren an Fett und können sie nur wenig Luftfeuchtigkeit aus der Umgebung binden, neigen sie dazu, sich statisch aufzuladen. Schon geringe Reibungen, etwa durchs Kämmen, Rubbeln mit einem Handtuch, Überstreifen eines Pullis oder Absetzen einer Mütze, können die Frisur gen Himmel treiben. Je feiner, glatter und länger die Strähnen sind und je synthetischer die Stoffe, mit denen sie in Kontakt kommen, desto wahrscheinlicher "fliegen" die Haare.



Dass das ungewollte Phänomen vor allem in den kälteren Monaten zu beobachten ist, liegt einerseits an den Talgdrüsen in der Kopfhaut. Bei sinkenden Temperaturen fahren sie die Produktion herunter. Dementsprechend weniger körpereigenes Fett gelangt an die Haare, was die Geschmeidigkeit und Leitfähigkeit beeinträchtigt. Andererseits kann der extreme Wechsel zwischen kalter Freiluft und warmer Heizungsluft die Struktur im Inneren schädigen.



Die ständigen Temperaturschwankungen strapazieren die Hornfäden ungemein. Kommen weitere Stressfaktoren wie ausgiebiges Föhnen und Bürsten hinzu, steigt das Risiko, dass die äußere Schuppenschicht (Cuticula) aufbricht und die innere Faserschicht (Cortex) freilegt. Die ist maßgeblich für die Haareigenschaften, etwa für die Dicke, Lockigkeit und die Eigenfeuchte. Vor allem wenn Proteine durch Lücken in der Schuppenschicht aus der Faserschicht entweichen, wirke das Haar trocken, sagt Ansgar Bannert, stellvertretender Art Director des Modeteams des Zentralverbandes des Deutschen Friseurhandwerks (ZDFH).

