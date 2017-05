Testberichte



Zahncremes

Auf den Zahn gefühlt

... haben wir 37 Universalzahncremes: Aus der großen Auswahl können wir 18 "sehr gute" Produkte empfehlen. Von 19 Zahncremes raten wir ab.

Ist Karies eine ansteckende Krankheit oder nicht? Im vergangenen Jahr trafen sich 200 führende Zahnmediziner und Wissenschaftler in Brüssel und stimmten darüber ab. Für Außenstehende mag das seltsam klingen: Übertragbar oder nicht, seit wann entscheiden darüber Experten? Liegt das nicht im Wesen einer Krankheit? Grippe ist übertragbar, Diabetes nicht - einfach, oder?



Im Fall von Karies ist es komplizierter. Die Zahnkrankheit entsteht, wenn bestimmte übertragbare Bakterien Zucker aus unserer Nahrung verstoffwechseln und so Säure produzieren, die den Zahnschmelz angreift. Löcher in den Zähnen sind die Folge. "Früher hieß es immer, man müsse alles tun, damit Patienten diesen Keim nicht bekommen", erinnert sich Professorin Annette Wiegand, Direktorin an der Poliklinik für Präventive Zahnmedizin, Parodontologie und Kariologie der Universitätsmedizin Göttingen. "Heute weiß man, dass man die Keime ohnehin bekommt, das ist nicht zu verhindern." Manche Menschen erkranken in der Folge an Karies, andere nicht.



Die Erklärung: Bakterien, allen voran Streptococcus mutans, spielen zwar eine wichtige Rolle für die Entstehung von Karies, aber keineswegs die einzige. Ob ein Mensch Karies bekommt, hängt auch von seiner Mundhygiene, Ernährung und Allgemeingesundheit ab. "Es handelt sich um eine multifaktorielle Erkrankung, das heißt, man kann an verschiedenen Rädern drehen, um Karies zu verhindern", sagt Annette Wiegand. Das sahen offenbar auch die versammelten Zahnexperten so: 76 Prozent votierten dafür, Karies als nicht übertragbare Krankheit einzustufen und rücken damit Mundhygiene und Ernährung noch stärker in den Fokus als bisher.



Um der Zahnkrankheit durch Hygiene vorzubeugen, existiert derzeit kein besserer Wirkstoff als Fluorid. Es hilft den Zähnen, verlorene Mineralstoffe zurückzugewinnen, das ist wissenschaftlich belegt. In hohen Dosen kann Fluorid allerdings zu gesundheitlichen Schäden führen. So kann es bei Kindern zu Fluorose kommen, einer Verfärbung der Zähne.

