Volumen, Länge, wasserfest, natürliche Inhaltsstoffe? Welche Wimperntusche den eigenen Ansprüchen genügt, muss jeder für sich entscheiden. Unser Test zeigt: In puncto Inhaltsstoffe können wir Naturkosmetik und immerhin ein wasserfestes Produkt empfehlen.

Aus tausenden Badezimmern ertönt täglich ein schmatzendes "Plopp" - immer dann, wenn die Bürste aus einem Mascararöhrchen gezogen wird. Für viele Frauen gehört das Schminkritual am Morgen dazu wie für andere der Kaffee. Ohne getuschte Wimpern aus dem Haus? Undenkbar! Dass das Geschäft lohnt, zeigen Zahlen der Marktforscher von IRI Information Resources: Allein in Deutschland wurden 2015 insgesamt rund 42 Millionen Mascaras verkauft.



Der auffällige Effekt der Wimperntusche entsteht dadurch, dass die natürlichen Wimpern zur Spitze hin heller werden und so kürzer aussehen, als sie in Wirklichkeit sind. Durch die Farbe wird ihre gesamte Länge sichtbar, sie wirken voller. Allerdings hält dieser Effekt nicht ewig - nach einer Fitnesseinheit oder einem herzergreifenden Liebesfilm ärgern sich viele Frauen über verwischte "Pandaaugen". Nicht jeder Mascara hält Schweiß, Tränen oder Berührungen stand, Ränder und Schatten um die Augen sind die Folge. Viele Anwenderinnen benutzen deshalb am liebsten wasserfeste Wimperntusche. Wer aber auf Naturkosmetik schwört, hat hier schlechte Karten: Wasserfest funktioniert nur mit Chemie.



Dafür, dass die schwarze Paste auf den Wimpern haften bleibt und sich weder von Krokodilstränen noch von Schwimmbadwasser beeindrucken lässt, sorgen ein verringerter Wasseranteil sowie Paraffine und Silikonöle. Die erdölbasierten Substanzen sind bei anerkannten Naturkosmetikzertifizierern verboten. Wer unbedingt einen wasserfesten Mascara möchte, muss aber solche Produkte verwenden. Mit rein natürlichen Rohstoffen lässt sich dieser Halt nicht erreichen. Das bestätigten uns viele der Naturkosmetikhersteller, die wir nach neuen Forschungsansätzen gefragt hatten.



In den Zutatenlisten mancher Naturkosmetik-Mascaras steht jedoch eine Substanz, die inhaltsstoffkundige Verbraucher irritieren könnte: Dodecane. Darunter ist gemeinhin ein Paraffin auf Erdölbasis bekannt. Das wollte ÖKO-TEST genauer wissen. Dm antwortete für sein Alverde-Produkt: "Das in der Rezeptur enthaltene Dodecane ist ein 100 Prozent pflanzlicher Kohlenwasserstoff und damit eine natürliche Alternative zu Silikon." Sabine Kästner, Unternehmenssprecherin des Naturkosmetikherstellers Laverana, erläutert: "Die INCI Dodecane unterscheidet nicht zwischen synthetischen und natürlichen Inhaltsstoffen, sodass die Inhaltsstoffe nicht ohne Weiteres gleich als natürlich zu erkennen sind. Dodecane können aus der Petrochemie hergestellt werden oder stammen aus erneuerbaren Rohstoffen, zum Beispiel aus Ölen wie Palmöl oder Kokosöl."

