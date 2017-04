Nachwirkungen



Deklaration verbessert

Am Planet Nature Kornblumen Honig, Bioland hatten wir zwei Kritikpunkte unter den Weiteren Mängeln: Der Hinweis, dass Honig nicht für Babys geeignet ist, fehlte, und in der Deckeldichtung stecken PVC/PVDC/chlorierte Verbindungen. Da es an den Inhaltsstoffen rein gar nichts zu bemängeln gab, haben wir den Honig (ÖKO-TEST-Magazin 11/2016) insgesamt mit "gut" bewertet. Honig kann Bakterien enthalten, die Babys gefährlich werden können. Deswegen ist der Hinweis so wichtig. Der Anbieter Rhein-Main Reformwaren Kraushaar hat ihn auf die neuen Etiketten aufgedruckt. Damit verbessert sich das Gesamturteil auf "sehr gut". Wir haben 8,99 Euro für das Glas (500 Gramm) bezahlt.



Gesamturteil von "gut" auf "sehr gut"

