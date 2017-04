Nachwirkungen



Frei von optischen Aufhellern

An der Dormiente Kindermatratze Frederic, kbA-Baumwolle (198,00 Euro) haben wir in unserem Test Kindermatratzen (ÖKO-TEST-Magazin 12/2016) unter anderem optische Aufheller moniert. Diese steckten laut Anbieter in einem Etikett aus Papier, das die Näherei aus Gründen der Qualitätssicherung versehentlich eingenäht hatte. Eine Nachprüfung der Matratze zeigte nun, dass dieses entfernt worden ist. Damit verbessert sich das Testergebnis Weitere Mängel von "gut" auf "sehr gut", was allerdings keine Auswirkung auf das Gesamturteil hat. Dieses basiert zu jeweils 50 Prozent auf einem "sehr guten" Testergebnis Inhaltsstoffe und einem "befriedigenden" Testergebnis Praxisprüfung: Letzteres erhält die Matratze wegen einer leicht zugänglichen Füllung und dem Fehlen der Gebrauchs- und Warnhinweise. Daran hat der Anbieter nichts verbessert.



Gesamturteil bleibt "gut"

