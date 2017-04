Testberichte



Seite 1/5 Seite 1/5 ÖKO-TEST Mai 2017

Babytees

Auch nur mit Wasser gekocht

Wenn das Baby sich krümmt, sind oft Bauchschmerzen daran schuld. Medikamente sollte man den Kleinen meist nicht geben. Also greifen viele Eltern zu Babytees. Der Fenchel soll beruhigend wirken. Zu empfehlen sind die Tees aber nur dann, wenn sie frei von Schadstoffen sind. Da haben wir meist gute Nachrichten.

Fenchel kann so einiges, wenn man den Gesundheitsseiten im Internet Glauben schenken will. So könne die Heilpflanze leichte Krämpfe lindern, Schleim lösen sowie Bakterien und Pilze in ihrem Wachstum hemmen. Und wenn das für Fenchel gilt, dann doch bestimmt auch für den entsprechenden Tee. Aber da wird es knifflig. Denn die Studienlage ist äußert dünn bis gar nicht vorhanden. Dr. Johannes Mayer, Leiter der an der Universität Würzburg gegründeten Forschergruppe Klostermedizin, sieht das Problem vor allem darin, dass die Finanzierung solcher Studien fehle. Mit Tee ließen sich keine großen Gewinne erzielen.



An einer positiven Wirkung von Fencheltee hat Mayer aber keine Zweifel, wenn er denn richtig zubereitet wird: "Die Fenchelfrüchte, auch Fenchelsamen genannt, sollte man vor dem Aufguss leicht andrücken, damit sich deren Ölkammern öffnen. Den Tee dann zugedeckt ziehen lassen und zügig trinken, denn das ätherische Öl im Fenchel ist flüchtig." Und dieses ätherische Öl ist für die gesundheitsfördernde Wirkung entscheidend. Die Samen des Süßen Fenchels enthalten davon etwa zwei Prozent, der medizinisch relevantere Bitterfenchel um die vier Prozent. Beide Fenchelvarianten sind aber nicht zu verwechseln mit dem Gemüsefenchel.



Das ätherische Öl setzt sich aus zahlreichen Einzelverbindungen zusammen. Die bedeutendsten darunter sind das trans-Anethol (im Bitterfenchel zwischen 50 und 70 Prozent) und das Fenchon (mindestens 15 Prozent). "Anethol wirkt krampflösend und kann deshalb bei Verdauungsproblemen helfen, Fenchon wirkt keimhemmend", erklärt Mayer. Bitterstoffe in den Samen könnten darüber hinaus die Verdauung anregen. Wie der Name aber schon verrät, sind diese Verbindungen nur im Bitterfenchel enthalten. In Babytees kommt häufig aus geschmacklichen Gründen Süßer Fenchel zum Einsatz oder eine Mischung aus beiden.



Eine weitere, aber eher unerwünschte Verbindung im ätherischen Fenchelöl ist das Estragol. Dieses steht im Verdacht, krebserregend zu sein. Allerdings haben Wissenschaftler diese Wirkung nur bei isoliertem, reinem Estragol beobachtet und nicht in Untersuchungen im Fencheltee. Über diesen werden außerdem vergleichsweise geringe Gehalte an Estragol aufgenommen.

Inhalt



Seite 1/5 Seite 1/5

Mehr Artikel zu diesem Themengebiet