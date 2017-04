Testberichte



Seite 1/5 Seite 1/5 ÖKO-TEST Mai 2017

Bartpflegeprodukte

Bleib geschmeidig

Beard is back, Baby! Doch der Mann von Welt belässt es nicht beim Wildwuchs - der moderne Bart will ebenso wie das Haupthaar gehegt und gepflegt werden. Bartöl, Bartbalsam, Bartfluid: Wir haben 16 Produkte für Drei-Tage-Stoppeln bis Vollbart in die Labore geschickt.

Die kleine Sitzecke hat den Charme eines Museums: Möbel im Stil der 1950er-Jahre, wuchtige Röhrenfernseher, alte Radios stehen da wie Monumente ihrer Zeit. Blechschilder erzählen vom Wirtschaftswunder und der weiten Welt. Wir befinden uns in Mainz am Rhein. Nicht in einem Wohnzimmer, wie man vermuten könnte, sondern im Friseursalon Debbie’s 59. Zum Schauen sind wir natürlich nicht gekommen. Wohl aber zur Haarpflege - genauer: zur Bartpflege. Christian, der seit zwei Wochen unter einem strikten Stutzverbot für die Gesichtsbehaarung leidet, darf auf dem Friseurstuhl Platz nehmen und sich vertrauensvoll in die professionellen Hände von Ali "Barber", wie Freunde den Friseur augenzwinkernd nennen, begeben. Es ist Zeit, dem Wildwuchs ein Ende zu setzen.



Der Beruf des Barbiers stellt trotz seiner langen Tradition keinen eigenen Ausbildungsberuf dar. Rasur und Bartpflege sind in Deutschland Teil des Friseurhandwerks. Die Crux: Sie spielen in der Berufsausbildung kaum noch eine Rolle. Im zweiten Lehrjahr sind sie zwar Thema, jedoch nicht prüfungsrelevant, wie der Zentralverband des deutschen Friseurhandwerks bestätigt. Mit einem derartigen Revival des Bartes hatten wohl wenige gerechnet. Und in Sachen Haarstyling sind die Männer heute ähnlich anspruchsvoll wie vor rund 70 Jahren. "In den 50er-Jahren war es extrem wichtig, was die Leute von einem dachten", weiß Ali. Akkurat und ordentlich sollte es sein: das Haupthaar mit leichtem Schwung und Seitenscheitel, die Seiten militärisch kurz. Ein Bart war damals allerdings eher die Ausnahme. "Heute sind wir da nicht gebunden - wir können alles in einen Topf schmeißen und machen was Geiles draus," sagt Ali, während er sich mit Christians Kopf vertraut macht.



In einem reinen Barbershop hätte Christian wohl längst einen Whiskey in der Hand und würde sich über ganz andere Dinge als das Gesellschaftsbild der 50er unterhalten. Dann wäre dieser Text allerdings nie zustande gekommen - denn Frauen, so auch die Autorin, haben dort meist keinen Zutritt.

Inhalt



Seite 1/5 Seite 1/5

Mehr Artikel zu diesem Themengebiet