Bettdecken, Duo-Kunstfaser

Nicht nur heiße Luft

Dank eines Hohlraums im Innern sollen Duo-Kunstfaserbettdecken besonders gut wärmen, außerdem gelten sie als stark atmungsaktiv. In der Praxis offenbaren die 15 getesteten Produkte Unterschiede. Was die Schadstoffbelastung angeht, können wir 13 Decken mit "gut" und zwei mit "sehr gut" empfehlen.

Dicke Decken waren früher vor allem Daune, Feder oder Naturhaar vorbehalten, doch sind sie längst auch ein Fall für die Kunstfaser. Das industriell gefertigte Material gilt als preisgünstig, besonders atmungsaktiv und gut waschbar. Und auch bezüglich der Isolation hinken Bettdecken mit qualitativ hochwertigen Kunstfaserfüllungen nicht mehr weit hinterher - vor allem als Duodecke.



Die Vorsilbe "Duo" kennzeichnet ein Produkt, das aus zwei Decken besteht, die am Rand zusammengenäht sind. Der Hintergedanke: Zwischen den beiden Komponenten bildet sich eine Luftblase, die die Wärme speichern soll.



Viele namhafte Hersteller haben Duobettdecken standardmäßig im Angebot, so auch Billerbeck. Im baden-württembergischen Kraichtal produziert das Traditionsunternehmen zu Spitzenzeiten rund 500 Stück am Tag, ein Großteil davon entfällt auf Produkte mit Polyesterfüllung. Die synthetische Kunstfaser basiert zwar auf Erdöl, hat aber den Vorteil, dass sie in unterschiedlichen Zusammensetzungen mannigfaltige Eigenschaften und Strukturen annehmen kann und sich deshalb speziell auf den gewünschten Verwendungszweck anpassen lässt. Außerdem wird das Füllmaterial ohne Tierquälerei hergestellt.



"Winterbettdecken sollen voluminös sein, damit sie viel Luft einschließen, um zu wärmen - und das bei möglichst geringem Gewicht", sagt Billerbeck-Geschäftsführer Friedrich Ermert. Am besten eignen sich dafür sogenannte Hohlfasern. Ähnlich wie Makkaroni sind diese röhrenförmig, nur dass sie von mehreren Kanälen mit geringem Durchmesser durchzogen werden. Äußerlich können sie zudem die gekräuselte Form von Spirellis annehmen, was später für die Bauschigkeit der Bettdecke entscheidend ist. Denn werden die Hohlfasern beim Schlafen zusammengedrückt, springen sie danach wie Federn in ihre ursprüngliche Form zurück.



Billerbeck produziert das verwendete Polyester nicht selbst, sondern bezieht es branchenüblich von externen Chemiefaserunternehmen. In großen Ballen angeliefert, erinnert das Rohmaterial zunächst an einen überdimensionierten Wattebausch. Ein Mischer, der "Ballenöffner", zerkleinert es zu groben Flocken. Danach beginnt mit dem "Krempeln" der eigentliche Verarbeitungsprozess. Die bewährte Technik, auch Kardieren genannt, entstammt dem klassischen Handwerk und hat den Zweck, aus einem Fasergeflecht ein hauchdünnes, einheitliches Vlies zu erzeugen. Das Grundprinzip ist seit Jahrhunderten unverändert, nur dass heute Krempelmaschinen den kräftezehrenden Teil der Arbeit verrichten.

