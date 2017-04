Testberichte



Seite 1/5 Seite 1/5 Ratgeber Bauen 2017

Lackfarben, wasserbasierte

Good Lack

Sie riechen weniger als lösungsmittelbasierte Farben, sind gesundheitlich weniger problematisch und zudem umweltverträglicher. Gänzlich ohne Schadstoffe kommen zwar auch wasserbasierte Lackfarben nicht aus. Im Test erweisen sich 15 von 20 Produkten jedoch als "sehr gut" oder "gut".

Ist der Lack ab oder sind Kratzer darin, liegt nicht nur sinnbildlich einiges im Argen. Dicke Schrammen an Türen, Fensterbänken und Fußleisten verlangen nach schneller Ausbesserung. Mit etwas Geschick und ein paar grundlegenden Tipps lassen sich die Stellen des Anstoßes auch ohne die Dienste eines Malers beseitigen.



Im Baumarkt stellt sich zunächst die Frage nach dem richtigen Werkstoff. Wasserbasierte Lacke sind in Innenräumen mittlerweile Standard, vielfach eignen sie sich aber auch für Anstriche von Gegenständen im Freien, beispielsweise Gartenbänke oder -tische. Fast alle haften gut auf Holz und die meisten auch auf Metall. Komplizierter ist es bei Kunststoffen, die je nach Art unterschiedlich mit Lacken reagieren. Hier lohnt sich ein Blick in die Herstellerangaben.



Außerdem bedarf es funktionstüchtiger Werkzeuge. Unser Experte Peter Hoffmann, Malermeister und Berufsschullehrer an der August-Bebel-Schule in Offenbach, rät Anfängern zum Lackierröllchen. Damit lasse sich der Lack großflächiger und vor allem gleichmäßiger auftragen als mit einem klassischen Pinsel. Außerdem empfiehlt er Schleifpapier in unterschiedlichen Ausfertigungen: relativ grobes für den Anschliff (Körnung 100) und feineres für den Zwischenschliff (Körnung 150-180). Bei sensiblen Materialien wie Kunststoffen sei ein weiches Schleifvlies vorzuziehen, um die empfindlicheren Oberflächen nicht zu beschädigen.



Zu Hause gilt es dann, den zu lackierenden Gegenstand von Schmutz- und Fettrückständen zu befreien - am besten mit einem handelsüblichen Ablauger. Der folgende Anschliff hat den Zweck, die Oberflächen aufzurauen und haftfähig zu machen. Bei harten und ebenmäßigen Untergründen ist es praktisch, das Schleifpapier um einen handlichen Schleifklotz zu wickeln, um eine homogene Fläche zu erhalten. Rohholz muss immer in Faserrichtung geschliffen werden, damit keine Schleifriefen entstehen.



Nachdem der Schleifstaub mit einem Mikrofasertuch entfernt ist, folgt in einem gut belüfteten Raum die Grundierung. In der Regel eignen sich die Lacke auch dafür. Kommen jedoch separate Produkte zum Einsatz, sollten sie ebenso auf Wasserbasis sein. Ist der Lack zu zähflüssig und lässt sich deswegen schlecht verstreichen, muss er verdünnt werden. Laut Peter Hoffmann ist destilliertes Wasser wegen seiner Reinheit hierbei zu bevorzugen. Bezüglich der richtigen Mischung könne neben etwas Fingerspitzengefühl auch ein Blick ins Internet hilfreich sein. Denn häufig finden sich entsprechende Empfehlungen in Technischen Merkblättern, die die Hersteller auf ihren Webseiten veröffentlichen. Viele raten zu maximalen Wasseranteilen von fünf bis zehn Prozent.

Inhalt



Seite 1/5 Seite 1/5

Mehr Artikel zu diesem Themengebiet