Wandfarbe, Graue

Fifteen Shades of Grey

Einst Inbegriff der Tristesse, heute en vogue: Fünfzehn graue Innenwandfarben überzeugen in unserem Test mit "gut" und "sehr gut". Zu bemängeln gibt’s an der Heimwerkerware nur wenig.

Mit Grau als Wohntrend gelang Loriot in den Achtzigern noch ein absurder Scherz: "Mausgrau, Staubgrau, Aschgrau, Steingrau, Bleigrau, Zementgrau?" So befragt der Komiker in "Ödipussi" als Raumausstatter ein trauriges Rentnerpaar zu seinen Farbvorlieben. Heute ist die Unfarbe, mit der eben auch karg, öde, trist und depressiv assoziiert wird, angesagter denn je. Das zeigt sich in vielen Wirtschaftssparten: 2015 etwa waren die meisten neu zugelassenen Autos laut Bundeskraftfahrtamt grau lackiert. Und den Technikfetisch schlechthin, das iPhone, verkauft Apple seit 2016 neben hellem Silbergrau auch in dunklem Anthrazit.



Selbst zu Hause ist die reizarme Farbe kein Witz mehr. Grau und Beige seien 2016 die eindeutigen Bestseller unter den abgetönten Wandfarben gewesen, sagt Produktmanagerin Katharina Tillmann von den Deutsche Amphibolin-Werke, die unter anderem Marken wie Alpina, Caparol und Rühl herstellen. Leicht angegraute Töne seien genauso gefragt wie intensives Anthrazit. Auch die Konkurrenz bestätigt das: "Greige, Taupe, Steingrau und lichtes Grau" gehörten mittlerweile zu den meist verkauften Wandfarben der Marke Dulux, erklärt Christine Gottwald vom Chemiekonzern Akzo Nobel. Noch vor wenigen Jahren sei die Farbe im Innenraumdesign kaum genutzt worden. Als ÖKO-TEST in den Jahren 2007 und 2013 nach Farbtrends fragte, dominierten noch Braun- und Gelbtöne die Verkaufsränge.



Das Pantone Institute of Color, das seit den 1960er-Jahren einen der weltweit wichtigsten Farbkataloge für Grafiker und Designer herausbringt, deutet das Graurevival als Antwort auf die Finanzkrisen unserer Zeit. Den unaufdringlichen und verlässlichen Grauschattierungen sei seit 2008 ein starkes Comeback über alle Designbereiche hinweg gelungen, erläutert Farbforscherin Laurie Pressman, Vizepräsidentin des US-Unternehmens. Denn Grau drücke ein Bedürfnis nach Sicherheit und Schutz aus, vor der hektischen und chaotischen Gesellschaft, in der wir leben.

