Testberichte



Seite 1/8 Seite 1/8 ÖKO-TEST Februar 2017

Babybodys

Nicht ganz einleuchtend

Für strahlend weiße Textilien sorgen optische Aufheller. Zwar sind Babybodys heute häufig bunt, doch weiße Streifen und Etiketten strahlen durch die chemischen Hilfsmittel. Mehr als die Hälfte der getesteten Bodys ist betroffen.

Ob in Kleidungsstücken oder Heimtextilien, in Matratzen, Stoffspielzeug oder Waschmitteln - in all diesen Produkten wies das von ÖKO-TEST beauftragte Labor in vergangenen Tests optische Aufheller nach. Doch was ist überhaupt so schlimm daran, wenn die Füllwatte des Plüschtieres strahlt oder wir die Nase mit strahlend weißen Papiertaschentüchern putzen? Wir stellen die wichtigsten Fragen. Und geben die Antwort darauf direkt mit dazu:



Wie und wo wirken optische Aufheller?



Optische Aufheller können das für das menschliche Auge unsichtbare ultraviolette Licht in sichtbares blaues Licht umwandeln. So lässt sich der Eindruck eines besonders strahlenden Weiß erzeugen. Dazu werden die Chemikalien in Textilien, Papier, Kunststoffen, Lacken, Farben und nahezu allen Vollwaschmitteln eingesetzt. Beim Waschen legen sie sich auf die Fasern und verbleiben dann auf der Wäsche.



Wo hat ÖKO-TEST zuletzt optische Aufheller gefunden?



Fast jeden Monat findet ÖKO-TEST in verschiedenen Produkten optische Aufheller: Aktuell in diesem Test von Babybodys, im Januar in Kinderjeans, im Dezember 2016 in Kindermatratzen und in Spielzeug, in den Monaten davor in Kinderjacken, in Stillkissen und in Bettdecken. Oft stecken die Substanzen an Stellen, die nicht mit Licht in Kontakt kommen, sodass sie gar kein strahlendes Weiß erzeugen können: in Kinderjeans beispielsweise im Taschenfutter, in Kindermatratzen in der Wattierung, in Bettdecken in der Füllung, selbst auf der Rückseite einer Fototapete. In vielen Tests weisen die Labors die Aufheller auch in Etiketten oder Nähgarnen nach.



Was sagen die Hersteller?



Etiketten machen aufgrund optischer Aufheller einen hochwertigeren Eindruck, argumentieren Hersteller oft. Ohne Aufheller habe Baumwolle einen beigen Farbton, der Kunststoff Polyester, aus dem die meisten eingenähten Größenbezeichnungen und Pflegeanleitungen bestehen, sei von Werk aus gelblich.

Inhalt



Seite 1/8 Seite 1/8

Mehr Artikel zu diesem Themengebiet