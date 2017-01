Testberichte



Seite 1/9 Seite 1/9 ÖKO-TEST Februar 2017

Buntstifte

Zum Stiften gehen

Der Boom von Erwachsenenmalbüchern beschert Schreibwarenherstellern Rekordumsätze. Die Qualität ihrer Malware ist allerdings oft lausig. Unser Test enttarnt auch namhafte Markenprodukte als Dreckschleudern. Nur zwei von zwanzig Sets eignen sich für Groß und Klein.

Kritzeln, krakeln, kolorieren: Buntstifte sind aus Kinder- und Klassenzimmern nicht wegzudenken. Erste Striche mit den Farbschreibern lernt der Nachwuchs oft über Malbücher. "Ausmalbilder können den Einstieg in das kreative Malen erleichtern oder zu Beginn des Jugendalters neu bahnen", erklärt Stefan Reichelt, Professor für Kunsttherapie des Kindes- und Jugendalters an der Alanus Hochschule bei Bonn. Ausmalen schule zudem Konzentration, Auge-Hand-Koordination und die sensorische Wahrnehmung.



Auch Millionen Erwachsene haben überraschend ihre Leidenschaft für das Einfärben gedruckter Bildchen entdeckt. Der Absatz von speziellen Malbüchern boomt weltweit, Buntstifthersteller schieben Sonderschichten. Das Traditionsunternehmen Faber-Castell etwa meldete dank des Trends mit 631 Millionen Euro Umsatz für das Geschäftsjahr 2015/2016 sein "best year ever". Auch Konkurrent Schwan Stabilo führt sein erfolgreichstes Jahr seit Gründung unter anderem auf den Ausmalboom zurück: Umsatzsteigerung gegenüber dem Vorjahr um hundert Millionen Euro.



Ins Rollen brachte das Geschäft die schottische Illustratorin Johanna Basford. Ihr "Mein verzauberter Garten" erklomm im Jahr 2013 international die Bestsellerlisten, wurde millionenfach verkauft. Hierzulande sei das Phänomen allerdings bis 2015 noch eine Randerscheinung gewesen, sagt Thomas Koch vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Bis zum Januar 2016 waren ihm zufolge dann plötzlich mehr als 250 Erwachsenenmalbücher lieferbar. Allein für die erste Jahreshälfte 2016 meldeten Verlage 110 neue Titel.



Japan, Indien, Zen-Buddhismus, Fantasyfilme, exotische Welten, aber auch Katzen, Erotik und Schimpfwörter: Mit der Titelflut kam die Motivvielfalt. "Ausmalbücher für Erwachsene sind anspruchsvoller und kleinteiliger, mit dünneren Linien und kleineren Feldern, die präziser ausgemalt werden sollten als die großen Flächen in Kindermalbüchern", erklärt Koch.

Inhalt



Seite 1/9 Seite 1/9

Mehr Artikel zu diesem Themengebiet