Körperpeelings

Weniger ist Meer

Über Mikroplastik wird viel geredet. Doch an der genauen Definition der Kunststoffteilchen scheiden sich die Geister. Lässt sich die Umweltschädlichkeit überhaupt an der Partikelgröße festmachen? Unser Test von 22 Körperpeelings zeigt: Die meisten Hersteller machen es sich viel zu einfach.

Ein toter Schwarzfußalbatros, aus dessen halb verwestem Leib zahllose bunte Plastikteile hervorquellen. Eine Meeresschildkröte, deren deformierter Körper jahrelang um den Ring eines Getränkedosenhalters herumwachsen musste. Bilder wie diese führen uns vor Augen, welche unmittelbaren Auswirkungen unsere Wegwerfgesellschaft auf die Umwelt hat. Vor allem unser Plastikmüll ist es, der auf vielen Wegen in die Gewässer der Erde gelangt und dort Jahrhunderte braucht, um abgebaut zu werden.



Über das Offensichtliche hinaus machen jedoch wenige Mikro- oder gar Nanometer kleine Partikel, mit bloßem Auge kaum zu erkennen, einen nicht zu unterschätzenden Teil der Kunststoffbelastung in den Gewässern aus. Sie entstehen entweder aus größeren Plastikteilen, die sich unter dem Einfluss der Elemente nach und nach zerreiben, oder sie gelangen direkt als sogenannte Primärpartikel in Miniaturform in die Umwelt - zum Beispiel als Inhaltsstoffe in Kosmetikprodukten und Reinigungsmitteln oder als Kleidungsfasern, die sich beim Waschen lösen. Im Ozean und in Flüssen werden sie von Tieren aufgenommen oder lagern sich unter anderem im Sediment und auf Pflanzen an. Darüber, welche Auswirkungen diese Belastung auf lange Sicht hat, ist noch wenig bekannt. Untersuchungen haben gezeigt, dass einige Lebewesen die Partikel fressen - mit zum Teil gravierenden Auswirkungen auf das Verdauungssystem. Neue Erkenntnisse des Alfred-Wegener-Instituts deuten zudem darauf hin, dass sich mit steigender Wassertemperatur in Nord- und Ostsee krankheitserregende Bakterien verbreiten könnten, die sich als "blinde Passagiere" auf kleinen Plastikpartikeln ansiedeln.



Das Reizwort der Debatte um die Kleinstteilchen ist "Mikroplastik". Und so schwammig es für den Laien klingt, so schwer lässt es sich auch nach tiefergehender Recherche definieren. In den Vergabegrundlagen des Umweltzeichens "Blauer Engel" werden 100 Nanometer bis fünf Millimeter als Rahmenmaße genannt. Andere Quellen lassen eine Untergrenze offen: Im internationalen Meeresschutz etwa wird alles, was weniger als fünf Millimeter misst, als Mikroplastik definiert.

