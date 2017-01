Testberichte



Straßenmalkreide

Wir kreiden an

Malen mit Straßenmalkreide macht Kindern unglaublich viel Spaß und ist noch dazu pädagogisch wertvoll. Leider enthalten etliche Stifte krebserregende Farbbestandteile. Doch sechs Produkte können wir empfehlen.

Sind Straßenmalkreiden frei von Schadstoffen? ÖKO-TEST hat 13 gängige Kinderkreidesets eingekauft und unter die Lupe genommen.



Das Testergebnis



Sieben der Kreidesets fallen mit "mangelhaft" durch. Nur in sechs der getesteten Kinderkreiden fanden wir keine bedenklichen Inhaltsstoffe oder nur in Spuren.



In der Hälfte der getesteten Kreidesets steckt ein krebserregender Farbbestandteil. Auffällig: Jeweils in den roten Gipsklötzen wies das von uns beauftragte Labor erhöhte Mengen 2,4-Toluylendiamin nach. Die Europäische Chemikalienagentur stuft das aromatische Amin seit 2012 offiziell als krebserregend ein. Bei Ratten sorgt der Stoff allein durch Mundkontakt für Tumore. Laut EU steht er zudem unter Verdacht, bei Menschen das Erbgut und die Fruchtbarkeit zu schädigen. Die "besonders besorgniserregende Substanz" soll künftig europaweit über die REACH-Verordnung in Bedarfsgegenständen und textilem Spielzeug verboten werden. Darin schon für andere Amine festgelegte Grenzwerte greifen aber laut Chemischem und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Rheinland nicht für Kinderkreide. Für sie gilt vorrangig die EU-Spielzeugrichtlinie, hierzulande in der DIN-Spielzeugnorm umgesetzt. Diese begrenzt bislang nur unter anderem in Fingermalfarben den Gehalt bestimmter Amine. 2,4-Toluylendiamin erwähnt der Vorschriftenkatalog bisher nicht. Trotz unklarer Rechtslage für Kreide: Aus unserer Sicht haben potenziell krank machende Amine nichts in einem Spielzeug mit erhöhtem Hautkontakt zu suchen. Dies gilt auch für das krebsverdächtige Anilin, gefunden in der Outdoor Active Straßenmalkreide von The Toy Company.



Weitere Kinderkreidesets zum Davonlaufen



Die belastete rote Farbe sei dauerhaft entfernt, ließ uns Anbieter Müller-Drogeriemarkt im August 2016 wissen. Das war Monate nach unserer ersten Veröffentlichung des "mangelhaften" Ergebnisses der Müller Straßenmalkreide. Ein Nachtest der neuen Eimerversion ergab nun: Auch in weiterhin enthaltenen violetten Klötzen stecken erhöhte Mengen an krebserrendem 2,4-Toluylendiamin. Das Gesamturteil für dieses Set bleibt folglich "mangelhaft". Im Müller-Drogeriemarkt fielen uns zudem ein Straßenmalkreideset mit Halter sowie Jumbokreiden negativ auf. Aus diesen wurden die roten Kreidestifte nicht entfernt. Auch sie sind derart mit 2,4-Toluylendiamin belastet, dass sie allein aufgrund dieses Ergebnisses nicht besser als mit "mangelhaft" abschneiden könnten. Aus dem gleichen Grund möchten wir vor der Zeeman 6x Kreide aus unserem TEST Anilin in Kinderprodukten (ÖKO-TEST-Magazin 9/2016) warnen. Die Analyse auf weitere Inhaltsstoffe erübrigt sich bei solch einem Ergebnis.



Gesamturteile bestenfalls "mangelhaft"



