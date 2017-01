Testberichte



Seite 1/2 Seite 1/2 Jahrbuch Kleinkinder 2017

Fingerfarben

Finger weg

Fingermalfarben sind eigentlich eine prima Idee und ein großer Spaß für Kinder. Leider schneiden die meisten knalligen Farben in unseren Tests immer schlecht ab. Immerhin hat die EU ihre Vorgaben verschärft, und manche Anbieter haben ihre Rezepturen geändert.

Die kleinen Hände in Farbe tunken und sofort auf Papier oder Fensterglas loslegen - unmittelbarer können Kinder nicht malen. Es ist dieser direkte Kontakt mit der Farbe, der Fingermalfarben zu Hause und im Kindergarten so beliebt macht. Gleichzeitig wird der intensive Hautkontakt auch zur Achillesferse dieses Spielzeugs: Die Farben sind für Schmutz und Keime anfällig, es könnten sich beispielsweise Schimmelpilzgifte bilden und von Kindern aufgenommen werden, etwa wenn im Eifer des Malens ein Finger in den Mund gelangt.



Dieses Risiko ist bekannt, Produzenten versetzen Fingermalfarben deshalb nicht nur mit Bitterstoffen gegen das Verschlucken, sondern auch mit Konservierungsstoffen. Diese halten zwar Keime fern, können allerdings ihrerseits Probleme bergen.



Bei einer Untersuchung des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) aus dem Jahr 2013 wurden in der Hälfte der Proben mehrere, in Einzelfällen bis zu sieben verschiedene Konservierer nachgewiesen. In mehreren Proben entdeckten die Behörden das als Einzelkomponente nicht zulässige Konservierungsmittel Chlormethylisothiazolinon und Grenzwertüberschreitungen für Kathon, ein Gemisch aus Isothiazolinonen. Beide Stoffe gelten als relativ starke Kontaktallergene.



Um Kinder besser vor gesundheitlichen Risiken zu schützen, gilt für Fingermalfarben seit 2014 eine neue, strengere EU-Norm. Anders als zuvor ist es beispielsweise nicht mehr erlaubt, in neu auf den Markt gebrachten Farben eine Gruppe von Parabenen mit erhöhtem allergenem Potenzial (Butyl-, Propyl-, Isobutyl- und Isopropylparaben) als Konservierungsstoffe einzusetzen. Weiterhin erlaubt sind aber Bronopol und DMDM-Hydantoin. Beide spalten Formaldehyd ab, das unter anderem zu Allergien führen kann.



Die Botschaft von den umstrittenen Konservierungsstoffen scheint - nicht zuletzt durch die verschärfte Norm - wenigstens bei einigen Anbietern von Fingermalfarben angekommen zu sein: Die Branche sucht nach Alternativen. Das ist nur eines der Ergebnisse unseres aktuellen Tests, für den wir 14 Fingermalfarben unter die Lupe genommen haben.

Inhalt



Seite 1/2 Seite 1/2

Mehr Artikel zu diesem Themengebiet