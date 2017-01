Testberichte



Seite 1/2 Seite 1/2 Jahrbuch Kleinkinder 2017

Schreibtischstühle für Kinder und Jugendliche

Sitzenbleiber

In der Schule können Eltern kaum Einfluss auf die Sitzmöbel der Kinder nehmen. Daheim schon. Wir haben neun Drehstühle und einen Kufenstuhl getestet. Drei Produkte krachen mit "ungenügend" durch, vier Stühle können wir empfehlen.

ÖKO-TEST wollte wissen, ob es den (annähernd) perfekten Schreibtischstuhl für Kinder und Jugendliche zu Hause gibt. Deshalb haben wir zehn unterschiedliche Produkte eingekauft und in Laboren genauer unter die Lupe nehmen lassen. Im Schadstofftest überprüften die beauftragten Labore die Bezugsstoffe und Polster auf unerwünschte Substanzen. Im Praxistest wurden die Produkte dann ausgiebig in Sachen Handhabung, Ergonomie und Sicherheit getestet.



Das Testergebnis



Weil sie die Teilprüfung Sicherheit mit "ungenügend" nicht bestanden haben, sind drei getestete Schreibtischstühle für Kinder und Jugendliche mit dem Gesamturteil "ungenügend" durchgefallen. Der Moll Maximo 15, grau/rot und der Paidi Pepe, silbergrau/orange/grün haben sich die Bestnote "sehr gut" verdient.



Das Umkippen des Stuhls nach vorn und/o+der hinten birgt eine enorme Verletzungsgefahr. Insgesamt fielen fünf Stühle um. Nach vorn und nach hintenüber kippten Link’s Drehstuhl Pezzi, grün und der Terena Kinderstuhl 090907, pink. "Nur" nach hintenüber fielen der Jako-O Open Art Junior, schwarz/blau, der Topstar Ergokid 15 Jet, schwarz/Blumen und der Rovo Five, blau. Grundlage war die Prüfung gemäß DIN EN 1335. Zwar richten sich ihre Vorgaben an Büroarbeitsstühle und damit an die Körpermaße Erwachsener. Weil aber die getesteten Stühle laut Laborexperten auch für Jugendliche von größerer und/oder schwererer Statur geeignet sind, haben wir die Messlatte etwas höher gelegt. Immerhin: Die Hälfte der Produkte hat die strenge Prüfung bestanden. Zwei der im Kipptest durchgefallenen Stühle, der Link’s Drehstuhl Pezzi, grün und der Terena Kinderstuhl 090907, pink, werben sogar mit dieser Norm. Hierzu hat das Deutsche Institut für Normung gegenüber ÖKO-TEST bestätigt: Wer mit einer DIN-Norm wirbt, hat dann auch alle ihre Vorgaben exakt einzuhalten.



Mögliche Quetschstellen für Finger, Hände, Zehen und Füße haben unsere Experten an sieben von zehn Stühlen gefunden. Hier sollten die Hersteller unbedingt nachbessern!

Inhalt



Seite 1/2 Seite 1/2

Mehr Artikel zu diesem Themengebiet