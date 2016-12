Testberichte



Haftpflichtversicherungen mit Höchstleistungsgarantien

Eigentlich eine gute Idee

Der Wettbewerb unter den privaten Versicherungen gipfelt jetzt in sogenannten "Höchstleistungsgarantien". Sie sollen automatisch die höchsten Leistungen garantieren, die Versicherer am deutschen Markt bieten. ÖKO-TEST hat die brandneuen Garantien unter die Lupe genommen und Erstaunliches erlebt.

Die tolle Idee hat viele Namen. Die Ostangler Brandkasse nennt sie "Bedarfsgerechte Leistungsgarantie", die Onlineversicherung Bavaria-Direkt "Best-Bedingungs-Zusage", die Wuppertaler Barmenia "Leistungs-Garantie" und bei der VHV aus Hannover ist sogar von der "Best-Leistungs-Garantie" die Rede.



In der Werbung gehen die Anbieter noch mehr in die Vollen: "Besser gibt es nicht", preist sich die Bavaria. Die Barmenia verspricht ihren Kunden, dass Sie automatisch immer auf dem neuesten Stand sind - "garantiert". Derweil lobt das VHV-Partner-Magazin, dass nun die vielleicht beste Private Haftpflichtversicherung aller Zeiten an den Markt gegangen ist. Der Grund: "Die besten Leistungen aller deutscher Versicherer sind ab sofort vorsorglich mitversichert." Im Versicherungschinesisch liest sich das deutlich trockener: "Sofern ein in Deutschland zum Betrieb zugelassener Versicherer eine Privat-Haftpflichtversicherung mit weitergehendem Leistungsumfang, höheren Entschädigungsgrenzen (Sublimits) oder geringeren Selbstbeteiligungen als die VHV anbietet, wird die VHV im Schadenfall den Versicherungsschutz um solche Leistungen erweitern."



Zu einfach und zu schön um wahr zu sein. Denn wie bei jeder Versicherung gibt es auch bei den Policen mit Marktgarantie das Kleingedruckte. Damit schließt der eine Versicherer Schäden im Ausland aus, der andere Schäden durch deliktunfähige Kinder, der nächste begrenzt die Deckungssumme auf 100.000 Euro, der übernächste möchte nur eingeschränkt zahlen, wenn eine Tagesmutter einen Schaden verursacht.



ÖKO-TEST hat den Markt sondiert, insgesamt 102 Versicherer angeschrieben und nach "Marktgarantien" gefragt. 23 haben in der privaten Haftpflichtversicherung eine solche Leistung im Programm.



Das Testergebnis



Nur die Haftpflichtkasse Darmstadt zahlt in allen von uns abgefragten Bereichen tatsächlich die höchsten am Markt erhältlichen Leistungen. Gleich dahinter liegen die VHV und ihre Tochter Hannoversche mit dem Tarif Klassik-Garant Exklusiv mit Best-Leistungs-Garantie sowie die Swiss Life Partner mit Prima Plus 2016 mit Sorglospaket. Sie erzielen 98 von 100 möglichen Punkten. Super im Rennen liegt auch der Maklerkonzeptanbieter ConceptIF mit dem Tarif CIF:PRO complete best advice mit 97 Punkten.

