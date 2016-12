Testberichte



Haargel

Fix(iert) und fertig

Schmalzlocke oder Igelkopf - mit Haargel ist kreatives Styling kein Problem. 13 "sehr gute" Produkte in unserem Test machen das auch bedenkenlos möglich. Dennoch gibt es einige, von denen man besser die Finger lassen sollte.

Für viele der Inbegriff der Schmalzlocke: John Travolta alias Danny Zuko, dessen pomadengetränkter Haarpracht der Film "Grease" (1978) sogar seinen Namen verdankt. Dabei hat der Pompadour, wie die Tolle im Fachjargon heißt, im Erscheinungsjahr des Films seine besten Zeiten schon hinter sich. Hochkonjunktur hatte die Pomadenfrisur in den 1920er- und 30er-Jahren und gehörte zusammen mit dem passenden Hornkamm zur Grundausstattung jedes feschen Junggesellen. Charakteristisch für die aus Vaseline, Mineralölen oder natürlichen Wachsen und Ölen bestehende Paste ist der Wetlook, mit dem sich auch krauses Haar bändigen lässt. Mit ein Grund, weshalb die Pomade in jener Zeit auch für die afroamerikanische Bevölkerung zum beliebten Stylingprodukt wurde.



Zwar greifen einige Liebhaber auch heute noch voller Überzeugung zur Pomadendose, doch über die Rockabilly-Subkultur hinaus haben sie längst moderne Produkte abgelöst. Ob Haargel, -wachs, -lack oder -spray: Die Auswahl an Stylingmitteln ist riesig. Den typischen Wetlook erreicht allerdings nur das Haargel. Im Gegensatz zur üppig geschwungenen Föhnwelle von damals mögen es die Anwender heutzutage gerne auch mal wild. Aber ob nach hinten gekämmt oder als chaotisches Durcheinander, halten soll die Frisur in jedem Fall. Konventionelle Kosmetikprodukte schaffen das mithilfe synthetischer Polymere, welche Hersteller oft gleichzeitig als Filmbildner einsetzen, um die Flüssigkeit überhaupt erst in Gel zu verwandeln. Trocknet das enthaltene Wasser ab, halten sie das Haar fest in seiner fixierten Position.



Wer es lieber natürlich mag, findet Alternativen: In der Naturkosmetik geben Fixierstoffe natürlichen Ursprungs wie Xanthan Gum oder Shellac den Halt. Aber funktioniert das auch? Bettina Molinari ist seit elf Jahren Naturfriseurin und betreibt inzwischen zwei Salons in Berlin - einen in Zehlendorf, in dem sie ausschließlich Naturprodukte einsetzt, und einen im Neuköllner Bezirk Gropiusstadt, den sie 1991 von ihrem Vater übernahm und den sie zu 90 Prozent umgestellt hat. "Die übrigen zehn Prozent", erzählt sie mit einem Schmunzeln in der Stimme, "sind ältere Kundinnen, die eben nicht auf ihre Dauerwelle verzichten möchten."

