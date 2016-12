Nachwirkungen



ÖKO-TEST Januar 2017 ÖKO-TEST Januar 2017

Sichtfenster jetzt ohne PVC

Die Emeibaby Trage grau - baby size schnitt in unserem Test Tragehilfen für Kinder (ÖKO-TEST 8/2016) mit "sehr gut" ab. Das Ergebnis wurde lediglich von einem kleinen Schönheitsfleck getrübt: In dem Kunststoffsichtfenster der Verpackung wies das Labor umweltschädliche PVC/PVDC/chlorierte Verbindungen nach. Der Anbieter kündigte bereits bei Erscheinen unseres Tests an, künftig auf das kleine Sichtfenster in der Pappschachtel zu verzichten. Wir haben ein Produkt nachgekauft und festgestellt: Die Firma hat ihr Versprechen gehalten.



Gesamturteil bleibt "sehr gut"

Mehr Artikel zu diesem Themengebiet