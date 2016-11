Testberichte



Bratpfannen, antihaftbeschichtet

Pfanntastisch

Ob Spiegeleier braten oder Pfannkuchen backen: In einer beschichteten Bratpfanne sollte das kein Problem sein. Für die meisten Pfannen in unserem Test gilt das auch. Aber wie sieht es mit anderen wichtigen Eigenschaften aus?

Bratpfannen sind eine Wissenschaft für sich und die eine Pfanne, die alles kann, gibt es nicht. Es gibt sie in verschiedenen Größen, Farben und Formen, mit einem oder zwei Griffen, mit Schüttrand für Soßen oder besonders flach für Crêpes. Am gängigsten sind Aluminium- oder Edelstahlpfannen. Laut Marktforschungsinstituten sind zudem rund 90 Prozent aller verkauften Pfannen beschichtet.



"Grundsätzlich sind zwei Arten von Beschichtungen für Bratpfannen geeignet", sagt ein Vertreter der ILAG Gruppe: Beschichtungen auf Basis von Polytetrafluorethylen (PTFE), bekannter unter dem Handelsnamen und Synonym Teflon, und Beschichtungen mit Keramik. Beide Arten bieten Hersteller wie ILAG in unterschiedlichen Qualitätsstufen an. Wer also gerne und viel kocht und brät, benötigt eventuell verschiedene Pfannen. Für das scharfe Anbraten von Fleisch eignet sich beispielsweise eine unbeschichtete Edelstahlpfanne oder eine mit Keramikbeschichtung. Keramikpfannen sind sehr hitzestabil und etwas kratzfester als PTFE-Pfannen. "Diese wiederum haben den Vorteil, dass die Antihafteigenschaft über die gesamte Lebensdauer erhalten bleibt", so beschreibt es ILAG. "Keramikbeschichtungen enthalten andere Rohstoffe, die für den Antihafteffekt verantwortlich sind. Obwohl diese Rohstoffkombination, die je nach Hersteller unterschiedlich sein kann, optimal abgestimmt und ausgewogen ist, lässt deren Wirkung aber über die Zeit nach - rascher als bei PTFE-Beschichtungen." Je nach Qualität, Häufigkeit des Gebrauchs und Pflege bewege sich die Lebensdauer einer Bratpfanne zwischen einem bis vier Jahren.



Die allermeisten Hersteller liefern zu ihren Pfannen ausführliche Gebrauchs- und Pflegeanweisungen mit. Darin raten sie unter anderem, die Pfanne nicht in der Spülmaschine zu reinigen, auch wenn manche als spülmaschinentauglich ausgelobt sind. Auf Dauer leidet die Beschichtung und die Farbe der Pfanne darunter. Nach der Reinigung mit einem weichen Schwamm und etwas Spülmittel sollte die Pfanne innen mit ein paar Tropfen Öl eingerieben werden. Auch sollten, unabhängig von der Art der Beschichtung, keine Küchenhelfer aus Metall zum Einsatz kommen. Das Bundesinstiut für Risikobewertung (BfR) gibt aber Entwarnung, was die gesundheitlichen Folgen durch zerkratzte Beschichtungen angeht. Lösen sich kleine Teilchen und werden verschluckt, würden diese unverdaut wieder ausgeschieden werden. Es kann laut BfR nicht zu giftigen Reaktionen im Körper kommen. "Wenn die Kratzer zu großflächig werden, leidet aber der Antihafteffekt. Dann wird irgendwann eine neue Pfanne nötig", schränkt Martina Eiden-Marx von der Firma Fissler ein.

