Testberichte



Seite 1/8 Seite 1/8 ÖKO-TEST November 2016

LED-Lampen, Retrofits

Licht und Schatten

Retrofits, also LED-Lampen mit Schraubgewinde, haben die ersten Kinderkrankheiten hinter sich. Ihre Energieersparnis kann sich sehen lassen. Lichtqualität und Helligkeit sind aber noch verbesserungswürdig, wie unser Test zeigt.

Von Zinnsoldaten über edle Kosmetikverpackungen hin zur Produktion von LED-Leuchtmitteln? Das gibt’s. Um immer wieder am Markt zu bestehen, zeigte sich die 1830 als Zinngießerei in Marburg gegründete Firma Seidel wandlungsfähig. Als Aluminium zunehmend Zinn als Werkstoff ablöste, verlagerte der Hersteller sein Geschäft auf medizinisches Zubehör und später auf Teile edler Parfümflakons und anderer Kosmetikverpackungen. Angefangen hat dies 1952 mit der bis heute unveränderten rot-goldenen Kappe für 4711 - Echt Kölnisch Wasser, später belieferte Seidel die Produzenten namhafter Marken wie Chanel, L’Oréal, Estée Lauder und Christian Dior. Auch die Aluminiumgehäuse hochpreisiger Schreibgeräte von Lamy und Co. stammen von Seidel aus Marburg. Vorläufiger Schlusspunkt sind Lampen - made in Germany.



Über Jahrzehnte hat sich der Hersteller ein großes Know-how in der Verarbeitung von Metallen und von Kunststoffen erarbeitet. Seit 2008 bietet das Unternehmen unter der Marke Carus auch einige hauseigene Designprodukte an. Doch wer überleben will, braucht immer neue Geschäftsideen. Dem Geschäftsführer und Inhaber der Firma, Dr. Andreas Ritzenhoff, ist auf der Messe "Light & Building" in Frankfurt quasi ein Licht aufgegangen. Er hat sich gewundert, warum die angebotenen LED-Lampen mit Aluminium-Kühlkörpern so schwer waren: "Das können wir besser, das geht auch mit weniger Materialeinsatz", davon war er überzeugt. So fing er an, sich mit einer für ihn neuen Technologie zu beschäftigen.



Sein Ziel ist eine materialeffiziente Massenfertigung von LED-Leuchtmitteln am Standort Deutschland - aus ökologischen Gründen. "Der internationale Schiffsverkehr ist einfach ein super Klimavergifter, der Millionen Tonnen CO2 produziert." Eine Umweltsünde ohnegleichen. Mit seinen Argumenten gelang es ihm, 2014 fünf Millionen Euro an öffentlichen Fördergeldern aus dem Umweltinnovationsprogramm zu bekommen. Damit sollten leichtere Lampen mit weniger Aluminium, Zinn, Kupfer sowie Kunst- und Klebstoffen produziert werden, die dadurch auch besser zu recyclen wären. Die Firma verwendet nun dünne gefaltete Bleche statt massive Alu-Körper. Dadurch, so Ritzenhoff, lassen sich bis zu 60 Prozent Gewicht und jährlich 260 Tonnen Aluminium einsparen. Weiterer Vorteil: Durch das große Know-how produziere die Firma auch mit wenig Ausschuss. "In chinesischen Firmen landen Millionen Lampen aufgrund von Fehlern im Müll", kritisiert Ritzenhoff.

Inhalt



Seite 1/8 Seite 1/8

Mehr Artikel zu diesem Themengebiet