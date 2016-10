Testberichte



Seite 1/7 Seite 1/7 ÖKO-TEST November 2016

Immunstimulanzien

Viel drin, nichts dran

Bakterien, Bienensekrete, zig Mineralstoffe und Vitamine: Die 16 getesteten Immunstimulanzien sind prall davon. Ihre Einnahme soll die Abwehrkräfte unterstützen oder gar Erkältungen vorbeugen. Doch das ist mehr als zweifelhaft.

Schlechtes Wetter ist gutes Wetter, vor allem in der kalten Jahreszeit - für Apotheker. Dann brummt das Geschäft: Erkältungsmittel sind Kassenknüller, noch vor allen anderen rezeptfreien Arzneien. Aber hat die Erkältung erst einmal zugeschlagen, können Leidgeplagte nur noch die Symptome mildern. Aus Angst vor dem tagelangen Knock-out versuchen daher viele Menschen vorzubeugen. Wie gerufen, hält die Pharmaindustrie auch dafür Mittelchen parat: rezeptfreie und freiverkäufliche Immunstimulanzien. Ihre Werbung suggeriert, die Einnahme stähle die körpereigenen Abwehrkräfte und schütze so vor grippalen Infekten durch Erkältungsviren. Besonders gut gehen Trinkampullen, Tabletten und Granulate mit einer ordentlichen Dosis Vitaminen und Mineralstoffen. Knapp 72 Millionen Euro setzte die Branche laut den Marktanalysten von Ims Health 2015 allein mit solchen Produkten um; verkauft als Nahrungsergänzungsmittel und bilanzierte Diäten. Frei nach dem Motto "viel hilft viel" vermixen Anbieter auch Bakterien, Aminosäuren und Tier- und Pflanzenextrakte. Bis zu 35 Stoffe stecken etwa in Produkten der Marke Orthomol - den Topsellern.



Wer Virologen nach den Stoffcocktails fürs Immunsystem fragt, trifft auf Skepsis: "Wenn ich gesund bin, also vor einer Erkältung, dann ist mein Immunsystem intakt und ausgeglichen. Dann will ich eigentlich, dass es nicht reagiert", stellt Professor Manfred Lutz vom Institut für Virologie und Immunbiologie der Uni Würzburg klar. Schon der Versuch, dann die Abwehrkräfte zu stimulieren, sei kontraproduktiv, denn: "Dem aktivierten Immunsystem eines Gesunden fehlt der Gegner". Im schlimmsten Fall provoziere die Gabe von Immunstimulanzien Überreaktionen, wie man sie von Allergien, Asthma und Autoimmunerkrankungen kenne. Dies führe aber zu keiner Stärkung oder einem Trainingseffekt, betont der Wissenschaftler der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. Von rezeptfreien Stimulanzien seien solche Reaktionen aber ohnehin nicht zu erwarten.

Inhalt



Seite 1/7 Seite 1/7

Mehr Artikel zu diesem Themengebiet