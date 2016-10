Nachwirkungen



Problematischer Duftstoff

In der CD Feuchtigkeitsdusche Wasserlilie und der Korres Citrus Bodymilk aus unserem Test Vegane Kosmetik steckt der Duftstoff Lilial. Das haben wir leider erst kurz nach der Veröffentlichung des ÖKO-TEST Spezial Vegetarisch & vegan 2016 festgestellt. Der künstliche Duft, der im Tierversuch das Fortpflanzungssystem schädigte, wurde 2015 vom wissenschaftlichen Beratergremium der EU (SCCS) als nicht sicher in Kosmetik eingestuft. Bei der Korres-Körpermilch ist Lilial unter den Inhaltsstoffen als Butylphenyl Methylpropional deklariert. Als weiteren Duftstoff monieren wir hier das Lyral - es löst im Vergleich zu anderen Duftstoffen häufiger Allergien aus. Dagegen wurde Lilial im CD-Duschmittel, das zudem PEG/PEG-Derivate enthält, in einem Gehalt nachgewiesen, der unterhalb der deklarationspflichtigen Menge für Duftstoffe liegt, die zum Schutz von Allergikern ausgelobt werden müssen.



Gesamturteile von "gut" auf "ausreichend"

