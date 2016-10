Nachwirkungen



Kinder- und Juniorzahncremes jetzt ohne Zink

In unserem Test Kinder- und Juniorzahncremes (ÖKO-TEST 9/2016) kritisierten wir in drei Produkten Zink, da der Zinkbedarf in Deutschland über Lebensmittel ausreichend gedeckt ist und damit bei Kindern und Jugendlichen die geltenden Tageshöchstaufnahmemengen schon ausgeschöpft sind. Deshalb sollte Zahnpasta für Kinder zinkfrei sein. Laut Anbieter Rewe und Penny enthalten ihre aktuellen Produkte kein Zinkchlorid mehr. Wir ließen die Alldent Zahncreme Kids von Penny (100 Milliliter für 0,65 Euro) sowie die Today Dent Kids Milchzähne und die Today Dent Junior Kariesschutz (jeweils 75 Milliliter für 0,65 Euro) von Rewe dahingehend überprüfen. Die Zahncremes enthalten in der Tat kein Zink mehr. Als Konservierungsmittel wird nun Methylparaben eingesetzt, das wir nicht abwerten.



Gesamturteil von "befriedigend" auf "sehr gut"

