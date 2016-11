Nachwirkungen



ÖKO-TEST November 2016 ÖKO-TEST November 2016

Schmalere Bahnen, besser handhabbar

An der Fototapete "Feldstein beleuchtet" Nr. 3571 für 225 Euro kritisierte unser Praxistester (ÖKO-TEST 2/2016) die sehr schwierige Handhabung durch breite und schwere Bahnen. Der Anbieter hat nun die Bahnenbreite auf 60 Zentimeter reduziert, das Motiv in der Größe 300 x 203 Zentimeter wird auf fünf Bahnen geliefert. Dadurch lässt es sich einfach an die Wand bringen, trotz relativ schwerer Bahnen. Dem Produkt liegt nach wie vor keine Anleitung bei, sie ist nur im Internet zu finden. Deshalb verwendete unser Tester zunächst einen normalen Tapetenkleister, woraufhin sich die Tapete wieder lösen ließ. Mit einem speziellen Vlies- oder Dispersionskleber klebt sie bombenfest. Ein solcher Hinweis auf Produkt oder Verpackung halten wir für erforderlich, auch wenn der Anbieter angeblich aus ökologischen Gründen darauf verzichtet. In der Summe ergibt das nur "befriedigend" in der Praxisprüfung. Da das Material unverändert ist und somit noch jede Menge problematischer Inhaltsstoffe enthält - Phthalate, halogenorganische und chlorierte Verbindungen - und zudem flüchtige organische Verbindungen (VOC) ausgasen, richtet sich das Gesamturteil nach dem "ungenügenden" Testergebnis Inhaltsstoffe.



Gesamturteil bleibt "ungenügend"

Mehr Artikel zu diesem Themengebiet