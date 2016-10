Im Test Fleischersatzprodukte (ÖKO-TEST 6/2016) waren die My Best Veggie Vegetarische Mini-Frikadellen, Klassik von Lidl noch als konventionelles Produkt im Test. Weil der Discounter aber ankündigte, das Produkt auf Bio-Qualität umstellen zu wollen, schickten wir es erneut ins Labor. Gentechnisch veränderte Soja fanden wir jetzt nicht mehr. Allerdings ist der Salzgehalt immer noch zu hoch und für eine Verstärkung des Geschmacks sorgen jetzt natürliches Aroma und Hefeextrakt. Zudem überschritt das Produkt knapp unsere Abwertungsgrenze für einen erhöhten Gehalt an gesättigten Mineralölkohlenwasserstoffen. Außerdem ist der Salzgehalt auf dem Etikett um mehr als 20 Prozent zu niedrig angegeben - ein weiterer Mangel, der ärgerlich ist, sich in diesem Fall aber nicht verschlechternd auf das Gesamturteil auswirkt. Insgesamt bleibt somit alles wie gehabt. Die Bio-Variante der Veggie-Frikadellen kostet 1,79 Euro pro 200 Gramm. Gesamturteil bleibt "ausreichend"

+ + + 19. Oktober 2016 + + +

Politiker und Wissenschaftler diskutieren derzeit kontrovers eine neue Methode, Gene zu verändern: CRISPR/Cas. Wie funktioniert die Methode und wodurch unterscheidet sie sich von bisherigen gentechnischen Verfahren? Wir haben nachgefragt.

+ + + 18. Oktober 2016 + + +

Das millionenfache Töten männlicher Küken erhitzt weiter die Gemüter. NRW gibt nicht auf – trotz der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Münster.

+ + + 12. Oktober 2016 + + +

Das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Karlsruhe hat in diesem Jahr 49 Proben von Mohngebäck untersucht und vier Brötchen wegen erhöhter Gehalte des Opiats Morphin scharf kritisiert.

+ + + 07. Oktober 2016 + + +

Vorverpackte, tiefgefrorene Beeren sollen nicht roh verzehrt werden. Darauf macht die Verbraucherzentrale NRW aufmerksam. Denn diese können mit Noroviren und anderen Krankheitserregern belastet sein.

Aktuelle Themen

Grillwurst - In einer Charge werden bis zu Zehntausende Schweine verarbeitet, die auf Hunderten Höfen aufgewachsen sind. Warum das so ist, haben wir uns in einer Wurstfabrik angesehen. Und in einem der größten Schlachthöfe der Welt.



Bio-Mineralwasser - Wir haben acht verschiedene Bio-Mineralwasserflaschen getestet. Wie umweltfreundlich die hochpreisigen Produkte am Ende wirklich sind, hängt natürlich auch davon ab, wie weit entfernt von der Quelle man sie einkauft. Wir sind der Sache nachgegangen.



Kesselchips - Jeder snackt mal gerne, vor Allem Chips kommen auf einer Party oder in kleiner Runde zum Film gut an. Sind Kesselchips also wirklich der bessere Snack? Immerhin: Zwei von 19 Produkten können wir halbwegs guten Gewissens empfehlen.



Fleischersatzprodukte - Aus dem breiten Angebot an Fleischersatzprodukten wählten wir insgesamt 22 Speisen aus. Doch die Qualität ist dürftig. So enthalten etliche Produkte hohe Mineralölrückstände und zu viel Salz. Letztlich können wir nur ein Produkt wirklich empfehlen.