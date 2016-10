Testberichte



Seite 1/2 Seite 1/2 Jahrbuch für 2017

Geplanter Murks

Schrott lass nach!

Ärgerlich, wenn fest verbaute Teile in Smartphones, Leuchten und Co. frühzeitig den Geist aufgeben. Die Preisfrage: Reparieren oder Neukauf? Für die Entscheidung sind transparente Angaben der Anbieter notwendig. Aber die rücken nicht alles raus.

ÖKO-TEST kritisiert den festen Einbau von Akkus und LED und sieht darin eine leicht vermeidbare Form geplanten Verschleißes. Wir wollten wissen: Wie reagieren Anbieter, wenn sie konkret auf das Problem angesprochen werden und haben ihnen Fragen zum Thema Gebrauchsdauer, Haltbarkeit von Akkus und LED sowie Recycle- und Reparierbarkeit von Mobil- und Elektrokleingeräten gestellt. Von Mobilfunkanbietern wollten wir wissen, ob sie Kunden bei einer Vertragsverlängerung immer auch ein aktuelles Gerät anbieten oder sogar jährlich das neueste Smartphone in Aussicht stellen.



Das Testergebnis



Unsere Anfrage bei Anbietern von Elektrokleingeräten wie Rasierern oder elektrischen Zahnbürsten zeigt, dass die meisten bei den aktuell auf dem Markt erhältlichen Modellen auf einen fest verbauten Akku setzen. Außerdem: Von elf befragten Mobilgeräteanbietern setzt nur einer ausschließlich auf ein Produkt mit wechselbarem Akku. Zwar haben knapp eine Handvoll andere ebenfalls Telefone mit Wechselakkus im Sortiment. Das gilt aber nicht für ihre Tablets. Drei Mobilfunkanbieter bieten zudem an, dass ihre Kunden jährlich das neueste Smartphone bekommen können. Dass die überwiegende Mehrzahl der befragten Firmen kein Interesse zeigten, uns vollumfänglich transparente Informationen zu ihren Produkten zu geben, ist angesichts der Forderung nach detaillierten Produktangaben eine Ohrfeige für alle Verbraucher.



Neukäufe wegen vorzeitigen Defekten sind ärgerlich, vor allem dann, wenn die selbstständige Reparatur ausgeschlossen oder zu teuer ist. Daher ist die Angabe der geplanten Gebrauchsdauer eine wichtige Kaufentscheidung. Von 21 befragten machten nur acht Firmen eine Angabe. Manche Firmen teilten mit, Kunden können sich an der Garantiezeit der Produkte orientieren. Andere Anbieter gaben an, man plane gar keine Gebrauchsdauer. Nach der Absicht langlebige Produkte auf dem Markt zu bringen, klingt das nicht!

Inhalt



Seite 1/2 Seite 1/2

Mehr Artikel zu diesem Themengebiet