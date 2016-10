Testberichte



Weltweit bietet Dr. Oetker mehr als 3.500 Produkte an. 26 davon - vom Vanillezucker bis zum Pizzaburger - haben wir ins Labor geschickt. Das Ergebnis: Erstaunlich viel Mineralöl und Zucker steckt in vielen Produkten. Nur vier können wir empfehlen.

Den bekannten Original Pudding von Dr. Oetker und 25 weitere, ganz unterschiedliche Produkte haben wir eingekauft, ins Labor geschickt und gewohnt umfangreich auf Problemstoffe testen lassen.



Das Testergebnis



Man nehme einen Löffel "sehr gut", drei Teile "gut", einen großen Messbecher voll "befriedigend" und "ausreichend" sowie acht Messerspitzen "mangelhaft" und drei Prisen "ungenügend" - fertig. So breit wie die Produktpalette sind auch die Testergebnisse.



Fettschadstoffe stecken in zwei Produkten: Sie kommen mit der Zutat Palmöl in die süßen Teilchen. Die tolerierbare Tagesdosis der schädlichen Fettstoffe ist bereits mit einer Portion Marmorkuchen ausgeschöpft und mit einer Portion Brownies noch mehr als zur Hälfte. Glycidol, das im Körper aus dem Fettschadstoff Glycidylester freigesetzt wird, ist eindeutig erbgutschädigend und krebserregend, 3-MCPD führte in Tierversuchen zu Nierenschäden.



In 14 von 26 Produkten haben die von uns beauftragten Labore erhöhte bis stark erhöhte Mengen an Mineralöl aus gesättigten Kohlenwasserstoffen (MOSH) gefunden. MOSH können im Körper gespeichert werden und zu Schädigungen der Leber und der Lymphknoten führen. Mögliche Eintragswege für Mineralölrückstände sind Druckfarben von Papier- und Kartonverpackungen, recycelte Kartonverpackungen und Schmieröle aus der maschinellen Produktion.



In einem Großteil der Produkte steckt viel zu viel Zucker - auch wo man es nicht erwartet - wie in den Pizzaburgern. Wir orientieren uns an der von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfohlenen täglichen Höchstmenge an zugefügtem Zucker, die bei 25 Gramm liegt. Hier geht es nicht um natürliche Frucht- oder Milchzucker etwa - die rechnen wir heraus. Aber wenn man allein mit einer Portion eines Lebensmittels mehr als die Hälfte des Wertes ausschöpft, können wir das nur noch abwerten.



Die Zugabe von Aromen kritisieren wir in 16 von 26 Produkten. "Natürliche" und künstliche Aromen werden den Lebensmitteln zugefügt, um Qualitätsunterschiede auszugleichen und das Produkt zu standardisieren, das werten wir grundsätzlich ab. Die einzige Ausnahme: Wenn bei einem natürlichen Aroma die Quelle genannt ist, muss es zu mindestens 95 Prozent aus dem Lebensmittel stammen. Dann werten wir nicht ab.

