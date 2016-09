Testberichte



Grünes Risiko

Produkte für eine ethische oder grüne Geldanlage gibt es viele. Doch manche Fonds investieren auch in Kohle, Rüstung und Atomkraft - betreiben also nur Augenwischerei. Ein neues Gütesiegel soll für mehr Transparenz im Markt sorgen. ÖKO-TEST verrät, ob es Anlegern wirklich hilft, die Spreu vom Weizen zu trennen.

Mit gutem Gewissen Geld verdienen - das wollen offenbar immer mehr Anleger. Nach Angaben des Forums nachhaltige Geldanlagen (FNG) ist das in Investmentfonds und institutionellen Mandaten nach humanitären, sozialen und ökologischen Kriterien verwaltete Vermögen allein im vergangenen Jahr um rund 31 Prozent auf 69 Milliarden Euro gestiegen. Das ist ein gewaltiges Plus. Verglichen mit den konventionell verwalteten Vermögen sind Fonds, die keine Waffenhersteller, Atomenergieerzeuger oder fossile Brennstoffe im Depot haben, aber immer noch ein Nischenmarkt. Sie machen hierzulande gerade mal drei Prozent des gesamten Fondsmarktes aus. Allerdings mit wachsender Tendenz. Neuen Schwung bekommt der Markt vor allem seit dem Klimagipfel Ende 2015 in Paris. Seither ist der Kampf gegen die Erderwärmung nicht nur bei institutionellen Investoren, sondern auch bei Privatanlegern wieder ein Thema. In Kohle oder fossile Brennstoffe will niemand mehr investieren. Eine Gewähr dafür bieten aber auch Öko-Fonds nicht.



Auf das Schlagwort Nachhaltigkeit allein kann sich kein Anleger verlassen. Das beweisen die vielen Skandale im Bereich der grünen Fonds. Der wohl peinlichste ereignete sich im vergangenen Jahr. Keine Woche nachdem die Ratingagentur Robeco Sam den Wolfsburger Automobilkonzern Volkswagen erneut zum "nachhaltigsten Automobilhersteller der Welt" gekürt hatte, wurde der Skandal um manipulierte Abgaswerte publik. Volkswagen hatte mit illegaler Software die Aufsichtsbehörden ausgetrickst. Das warf nicht nur die Umweltbilanz des Konzerns über den Haufen und bescherte dem Konzern Betrugs- und Schadenersatzklagen in Milliardenhöhe. Robeco Sam, oft genug selbst als bester ESG-Manager ausgezeichnet, musste sein Ratingurteil revidieren, die VW-Aktie drastisch herabstufen und den Titel aus seinem Dow Jones Sustainability Index (DJSI) entfernen, dem weltweit meistbeachteten Nachhaltigkeitsindex, in dem VW seit Jahren gelistet war. Auch diverse Öko-Fonds nahmen VW-Aktien sofort mit spitzen Fingern aus dem Depot.

