Donuts

Do nut eat

Schlechte Nachrichten für Donutfans. Die Schadstoffe, die unser Test von 15 Marken zutage gefördert hat, sind echte Spaßbremsen. Kein Produkt ist besser als "ungenügend".

Wenn es nach Homer Simpson geht, dann ist ein Tag ohne Donuts ein verlorener Tag. Das Oberhaupt der Familie Simpson isst die Hefeteigkringel für sein Leben gern. Zur Not legt er sich sogar mit dem Teufel an, wie in der Episode "Donut Hell". Doch der Preis, den der Teufel verlangt, ist hoch: Seele gegen Donut, lautet das Angebot. Homer willigt ein, kann es dann aber doch nicht lassen und verschlingt einen pinkfarbenen Hefekringel - schlauerweise bis auf einen kleinen Rest. Der kommt in den Kühlschrank. So weit, so gut. Wäre da nicht der nächtliche Appetit auf Süßes. Denn kaum hat Homer die Kühlschranktür geöffnet, ist auch schon das Reststück verspeist. Die Strafe folgt auf dem Fuß, es geht für einen Tag in die Hölle. Doch dort erwarten Homer keine schlimmen Torturen. Vielmehr soll Homer alle Donuts der Welt essen, will er seine Seele zurückhaben. Der Teufel ist fassungslos. Was andere Menschen binnen Kurzem zur Verzweiflung treibt, ist für den Simpson-Vater ein Klacks. Er kann gar nicht genug kriegen und will sogar noch mehr.



Schließlich kommt Homer aber doch wieder frei - und auch die Donutströme sind nicht versiegt. Die US-Kultserie dürfte sogar mit dazu beigetragen haben, dass sich die süßen Kringel auch außerhalb der Staaten etabliert haben. Egal ob in Großbritannien, Belgien, Deutschland oder Spanien - vielerorts finden sich mittlerweile Filialen der amerikanischen Donutketten Krispy Kreme und Dunkin’ Donut. Lokale Ketten folgten. Großen Anteil am Wachstum haben zudem Tiefkühl-Donuts, die über den Lebensmitteleinzelhandel vertrieben werden, berichtet die Fachzeitschrift Brot + Backwaren. Zu diesem Zweck seien zahlreiche neue Produktionsstätten in Europa entstanden, etwa von der CSM-Gruppe mit Sitz in den Niederlanden oder Vandemoortele aus dem belgischen Gent. Beide Unternehmen beliefern Supermärkte und Bäckereien seit geraumer Zeit mit vorgefertigten Backwaren.



Doch was macht Donuts eigentlich aus - außer dass sie süß und fettig sind? Bäckereifachleute ordnen sie den Fettgebäcken zu, auch Siedegebäcke genannt. Dazu gehören weitere bekannte fetttriefende Vertreter: Berliner und Schmalzkringel etwa. Wichtigstes Kennzeichen dieser Gebäcke: Sie werden in heißem Fett schwimmend ausgebacken. Früher wurden dafür gehärtete Pflanzenfette verwendet, heute bevorzugt man Palmöl. Der Vorteil: Das Öl ist bei Zimmertemperatur fest, es ist sehr hitze- und oxidationsbeständig und frei von ungesunden Transfettsäuren. Letztere kommen besonders in gehärteten Fetten vor - ein wesentlicher Grund, weshalb Frittierfette heute nicht mehr daraus hergestellt werden. Der Vorteil ist allerdings teuer erkauft, denn der Anbau von Palmöl hat bekanntermaßen riesige Flächen ursprünglicher Regenwälder und Torfmoore vernichtet - vor allem in Indonesien und Malaysia. Auch heute schreitet der Palmölanbau noch voran.

