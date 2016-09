Nachwirkungen



ÖKO-TEST Oktober 2016 ÖKO-TEST Oktober 2016

Zwei Renditemodelle

Im ÖKO-TEST Crowdinvesting (8/2016) haben wir beim Portal Companisto das Beste aus zwei Renditemodellen zu einem zusammengefasst. Tatsächlich stellt Companisto für Start-up eine Rendite von einem Prozent pro Jahr (endfällig) sowie eine nicht gedeckelte Beteiligung am Gewinn und am Wertzuwachs (Exit), während die in Aussicht gestellte Rendite bei "Wachstumsunternehmen", die über die Start-up-Phase hinaus sind, eine Festverzinsung bis acht Prozent pro Jahr ist.

Mehr Artikel zu diesem Themengebiet